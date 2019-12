Sant Fruitós projecta per al febrer la conversió de l'antic ajuntament en un casal d'entitats

La transformació de l'antic ajuntament de Sant Fruitós de Bages en un equipament al servei de les entitats i futur jutjat de pau podria ser una realitat a començament del 2021. Són les previsions amb què treballa el govern municipal, que ja ha iniciat els tràmits per poder començar les obres, d'aproximadament un any de durada, el proper mes de febrer.

Ja fa setmanes que té a punt el projecte, i aquest desembre es preveu aprovar el plec de clàusules perquè les empreses que ho vulguin puguin optar a l'obra. Amb aquest procediment en marxa, i si no hi ha cap imprevist, «de cara al febrer ja estaríem en condicions de començar els treballs», apunta l'alcalde, Joan Carles Batanés, amb la idea de poder estrenar el futur equipament «entre febrer i març del 2021». Com que l'obra afectarà més d'un exercici econòmic, l'Ajuntament vol aprovar la setmana entrant la plurianualitat de l'actuació, que tindrà un preu de sortida d'uns 720.000 euros i els afrontarà íntegrament.

L'edifici és situat al número 52 de la carretera de Vic, pràcticament davant de l'ajuntament actual. Consta de tres plantes, totes municipals, però estan infrautilitzades, i només s'ocupa una part de la planta baixa, on es va habilitar l'oficina del POUM. La resta de l'edifici s'ha anat deteriorant amb el temps, tenint en compte que les oficines municipals es van traslladar on són ara el 1998, i per això, el projecte que ara es portarà a terme preveu una reforma pràcticament integral de l'interior.

La planta baixa aprofitarà l'espai que ja està adaptat per a les oficines el POUM, i que es reservarà per al futur jutjat de pau, que ara està situat als baixos d'un local que té llogat l'Ajuntament. També hi haurà una sala d'espera i tres espais de magatzem. Les altres dues plantes, que es comunicaran internament amb un ascensor, inclouran els espais destinats a les entitats, amb diverses sales de reunions i magatzems. Per altra banda, a la primera planta hi haurà una sala polivalent amb capacitat per a una setantena de persones i que servirà per fer cursos, xerrades o per a altres activitats, mentre que la segona inclourà quatre sales de treball amb equipament a disposició de les entitats. A sotateulada hi haurà els serveis tècnics i maquinària.

Una pantalla a fora per informar

La reforma de l'edifici es complementarà a la part exterior amb la instal·lació d'una pantalla intel·ligent que donarà informació.

S'instal·larà a la façana principal de l'edifici, la que dona a la carretera de Vic, i és previst que funcioni de forma permanent. D'una banda, s'indicaran els esdeveniments o activitats que hi pugui haver al poble, i de l'altra, hi haurà informació més de serveis, des d'horaris de la farmàcia de guàrdia o de l'obertura i tancament de diversos equipaments. Si es dona el cas, també s'avisarà de possibles incidències, com ara talls de carrers o afectacions de la xarxa viària.

Llums LED, plaques fotovoltaiques i un accés autogestionat

Més enllà d'habilitar un nou espai destinat al servei públic, l'Ajuntament de Sant Fruitós vol que el futur casal d'entitats sigui un edifici intel·ligent, que minimitzi els costos energètics i que es pugui autogestionar el màxim possible. D'una banda, incorporarà plaques fotovoltaiques per captar energia, i de l'altra, funcionarà amb d'il·luminació del tipus LED, que s'apagarà automàticament. Pel que fa a les entrades i sortides de les entitats que en facin ús, s'ha plantejat un sistema amb codis que les reguli segons un horari prèviament acordat entre elles.