L'equip de govern de Navàs reestructura les regidories

L'equip de govern de Navàs (CUP i ERC) han reestructurat el cartipàs municipal després del canvi en l'alcaldia entre el republicà Salvador Busquets (que és qui l'ha assumit) i el cupaire Genís Rovira, que hi ha renunciat temporalment pel tractament que està seguint per una malaltia que se li va detectar a l'estiu.

Així, Busquets tindrà, a més de l'alcaldia, les carteres de Personal i Serveis Municipals. Rovira manté l'acta i passa a ser primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Comunicació, Organització i Noves Tecnologies. L'exbatlle de la CUP Jaume Casals és segon tinent d'alcalde i regidor de Serveis Financers i Participació. Carles Estrada té la tercera tinença d'alcaldia i porta Esports, Residència i Promoció de la Salut; mentre que Helga Iglesias és quarta tinent d'alcalde i regidora de Drets Socials.

L'executiu local es completa amb Anna Rubio com a regidora de Turisme, Joventut i Feminismes; Imma Colldeforns al capdavant d'Urbanisme, Nuclis i Desenvolupament Rural; Uriel Montesinos com a regidor de Promoció Econòmica, Medi Ambient, Habitatge, Consum i Protecció de la Salut; Marta Manubens a càrrec d'Educació i Festes; i Lluís Puig com a regidor de Governació, Emergències i Via Pública.

Cal recordar que és previst que, després de la renúncia temporal forçosa de Genís Rovira a l'alcaldia, que ha capgirat de manera acordada el pacte entre les dues forces, el setembre del 2021 la CUP ha de tornar a recuperar l'alcaldia.