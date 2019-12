La UBIC de Cardona obre divendres la campanya nadalenca amb novetats

Cardona donarà la benvinguda aquest divendres, 6 de desembre, a la campanya nadalenca amb la segona edició de la Fira de Nadal, que organitza la UBIC i que entre les novetats inclourà una mirada retrospectiva per la vida cardonina durant aquestes festes.

La campanya s'ha batejat com a «Nadal de Llegenda», i tindrà de protagonistes dos personatges que animaran l'ambient. Si l'any passat els comerciants de la UBIC van alliberar Adalés de la Torre de la Minyona, enguany han creat el personatge de l'Abdalà, que l'acompanyarà durant les festes. També s'incorporarà com a novetat una exposició de fotos antigues a la plaça del Mercat i passis de vídeos de fa dècades de les diverses arribades dels Reis de l'Orient al poble, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric de Cardona i del Cinema Amateur Cardoní.

La Fira mantindrà l'essència del producte local i de proximitat. Inclourà una desfilada per mostrar productes cardonins diversos a l'estil d'una passarel·la. També hi haurà la participació dels restauradors locals amb el Tasta la Plaça, que es farà al migdia i inclourà les actuacions de Xènia Delgado i Village Night. També divendres al migdia es farà l'entrega de premis de la Torre de la Minyona, que reconeixen entitats, persones o associacions que han treballat per al desenvolupament de Cardona.

La fira acabarà amb una cantada de Nadales per part de grups de joves de Cardona i l'encesa de les llums nadalenques, a càrrec dels dos personatges protagonistes.