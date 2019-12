Valentí Junyent pren el relleu a Estefania Torrente com a president de Bages Turisme

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha pres el relleu a la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente, al capdavant de Bages Turisme. Els estatuts d'aquest ens, que treballa en la planificació, gestió i promoció del turisme al territori, estableixen que la presidència s'alterna cada dos anys entre l'alcalde de Manresa i el president del Consell Comarcal del Bages, els dos organismes que el lideren. A més, formen part de Bages Turisme tots els ajuntaments de la comarca.

En el moment del relleu, la presidenta sortint ha fet balanç de la feina feta al llarg dels darrers dos anys, de la que ha destacat els esforços per dinamitzar el sector i assolir un desenvolupament turístic sostenible, integrat i inclusiu a través del treball conjunt entre administracions i agents privats. També ha assenyalat la tasca de posicionament de la comarca a nivell nacional i internacional mitjançant la creació i difusió d'un relat turístic que posa en valor elements singulars com el Geoparc de la Catalunya Central, el suport al desenvolupament de productes i experiències turístiques i tot allò relacionat amb la senyalització i l'ordenació de la informació al voltant de l'oferta turística del territori. Torrente ha dit que «estem molt contents de la feina que hem fet, però a la vegada som conscients que queda molt camí per recórrer».

L'alcalde de Manresa afronta la presidència de Bages Turisme amb la voluntat de continuar apostant per la col·laboració público-privada i per l'entesa institucional que, al llarg dels darrers anys, han donat com a resultat un increment sostingut del turisme a la comarca i una alta satisfacció dels visitants. «Estem en el bon camí», ha dit. Com a reptes de futur, ha assenyalat el projecte Manresa 2022 i la renovació del segell Unesco per al Geoparc de la Catalunya Central, que s'ha de revalidar durant el 2020.

Una de les grans fites de Bages Turisme, des de la seva creació l'any 2015, ha estat aconseguir integrar els principals agents de la comarca que treballen en l'àmbit del turisme, tant públics com privats, a través dels propis municipis i de l'associació Bages Impuls. A més, ha consolidat una estructura tècnica i de gestió, ha creat materials atractius i actualitzats de difusió de l'oferta turística del territori, ha renovat la web i té una presència activa a les xarxes socials.

La professionalització del sector s'ha incentivat a través de formació específica i dels programes Punt d'Informació Turística i Biosphere, que actualment compten amb més d'un centenar d'empreses adherides. Bages Turisme gestiona un pressupost superior als 200.000 euros.