Artés sotmet 66 propostes a votació per definir els pressupostos del 2020

Una de les propostes a votació és la de posar una pista de gel per Nadal, com es fa a Manresa ARXIU/MIREIA ARSO

L'Ajuntament d'Artés ha obert la quarta convocatòria dels pressupostos participatius, que permeten triar d'entre un total de 66 propostes i que serviran per definir el pressupost municipal del 2020 amb tantes com n'hi càpiguen. Des d'ara i fins al 22 de desembre ja es poden votar a través de la pàgina web http://participa.artes.cat, i a partir de dimecres vinent, 11 de desembre, les votacions es podran fer de forma presencial a l'Ajuntament, a la biblioteca, o a la Cruïlla d'Entitats.

Hi poden participar totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi, que en total es podran votar deu de les 66 propostes opcionals, tot i que només es podrà votar una vegada.

Les propostes es divideixen en àrees temàtiques, i la majoria (56 en total) han sorgit de les sis assemblees obertes als veïns del poble que es van organitzar per debatre i enumerar possibles actuacions. Les altres10 propostes han sortit dels pressupostos infantils, en què han participat més de cent infants d'entre 5è i 6è de primària i les seves famílies que,entre altres coses, han proposat, per exemple, posar una pista de gel durant el Nadal, millorar el parc de Can Crusellas, o fer una pista de pàdel.

La resta de temàtiques són joventut; benestar social, serveis socials i feminismes; cultura i entitats; educació, civisme i esports; desenvolupament econòmic local; i medi ambient, desenvolupament local, mobilitat, urbanisme i habitatge. Dins de l'ampli ventall de propostes, s'incideix en aspectes molt diversos que tenen costos també molt diferents, des dels 200 euros que es proposen per fer sessions de cinema, fins als 260.000 que costaria construir un ascensor fins al carrer hospital.