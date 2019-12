El govern de Sant Fruitós planteja un pressupost que creixeria el 25% en inversió

L'equip de govern de Sant Fruitós (Gent Fent Poble) ha fet pública la proposta de pressupostos que planteja per al 2020, en un intent de trobar suports per tirar-los endavant abans no acabi aquest any. Cal recordar que l'executiu local està en minoria i, com ja va passar amb les taxes i impostos, ha optat per donar-ne a conèixer els eixos principals, que ja ha traslladat a les formacions de l'oposició.

El que el govern municipal ha anunciat que presentarà, en un ple extraordinari aquest mes de desembre, és un pressupost que ascendeix a 11.729.186 euros, que, si prospera, suposaria un increment del 8,87% respecte al d'aquest 2019. Segons fonts de l'executiu local, destaca per «l'increment en les millores en els equipaments municipals alhora que es mantenen els serveis».

Les mateixes fonts han detallat que la proposta que es vol portar els propers dies a aprovació del ple municipal augmenta les inversions el 24,29% respecte a les d'enguany, el que suposaria arribar als 2.770.875 euros. Segons ha avançat l'equip de govern, en aquest capítol (que és un dels que marquen més les prioritats del consistori) destaca la construcció del nou pavelló d'esports i la urbanització del seu entorn, el nou casal d'entitats que es projecta a l'edifici de l'antic ajuntament (que Regió7 va explicar en l'edició de dimarts passat), la reforma de la planta primera del nou museu municipal que es projecta a l'edifici de Cal Casajoana, la construcció d'una rampa d'accés a la passa-rel·la de la Rosaleda i les actuacions de modernització i enllumenat de polígons, entre d'altres.

Altres aspectes que ha detallat l'equip de govern santfruitosenc de la proposta de pressupostos que vol portar a aprovació són que el capítol destinat a les transferències corrents també augmenta el 4,2% (462.958 euros) «per tal d'ampliar les subvencions i convenis amb les entitats i associacions del municipi», mentre que el corresponent a despeses ordinàries serà l'1,36 % inferior al de l'actual exercici (3.388.278,63 euros). Pel que fa al capítol de personal, la proposta és d'un increment del 9,84%, que l'executiu de Gent Fent Poble fa créixer per «l'augment obligat que preveu la llei i per la contractació, entre d'altres, de nous agents cívics, personal de la policia local, un tècnic de patrimoni i un de medi ambient».

L'equip de govern afirma que aquesta proposta de pressupost per al 2020 «es manté en la línia d'augmentar les inversions, reduir la despesa corrent i millorar els serveis i convenis amb les entitats», i concreta que ja ha mantingut dues reunions explicatives amb els regidors dels grups a l'oposició, «durant les quals no s'ha manifestat cap qüestió que no permetés portar el projecte de pressupostos a un ple extraordinari el desembre».