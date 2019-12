El Grup de Teatre d'Avinyó porta la representació dels Pastorets fins a Luxemburg

El Grup de Teatre d'Avinyó portarà fins a Luxemburg aquest dissabte, 7 de desembre, una adaptació d' Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant Jesús, de Josep Maria Folch i Torres. D'aquesta manera, el Lluquet, el Rovelló, Satanàs i Llucifer desembarcaran, a les portes de les festes nadalenques, al país centreeuropeu.

Amb una quarantena d'actors i actrius, la formació posarà en escena una de les representacions més genuïnes del teatre català fora de les seves fronteres. Convidats pel Centre Català de Luxemburg, el grup està ultimant els assajos per portar el muntatge a la sala Robert Krieps de la capital europea. Des del Grup de Teatre d'Avinyó veuen la representació «com una oportunitat per difondre les tradicions catalanes a l'exterior» i, al mateix temps, «acostar als catalans que viuen lluny d'aquí aquesta tradició». La formació bagenca afronta la representació com «un repte», tenint en compte la complexitat logística que suposa traslladar un muntatge d'aquestes dimensions, però la consideren «una bona ocasió per promocionar el grup i el poble».

El president del Centre Català de Luxemburg, Jordi Gairín, destaca que «per a la comunitat catalana de Luxemburg és un privilegi poder programar els Pastorets i gaudir d'aquesta tradició nadalenca tant nostra des de la diàspora». Afirma també que seran un dels primers casals d'arreu del món que podran gaudir del muntatge. Per aquest motiu, ha volgut agrair al grup de teatre d'Avinyó «l'esforç que fan per poder portar-nos un bocí de Catalunya». La representació tindrà lloc a 2/4 de 5 de la tarda a la sala Robert Krieps, a l'abadia de Neumünster.