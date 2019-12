Sallent definirà el projecte de la nova residència a principi de l'any vinent

L'equip de govern d'ERC a l'Ajuntament de Sallent treballa per acabar de definir el projecte de l'esperada nova residència d'avis, un dels grans reptes que té el municipi. L'anterior govern (PDeCAT i PSC) va encarregar a principi d'any el nou projecte per reubicar l'edifici uns metres més enllà del previst inicialment i situar-lo fora de la zona inundable, tal com demanaven els republicans, aleshores a l'oposició. Ara, el nou govern està avaluant el projecte i la ubicació definitiva del nou equipament per a gent gran.

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, reconeix que ara la residència està projectada en «un lloc segur i podria tirar endavant». Tot i així, «nosaltres mantenim la posició d'intentar plantejar alternatives d'ubicació, però no descartem l'actual perquè està en un lloc segur i ERC va aconseguir aquest canvi». Segons Ribalta, «ara hem de fer l'anàlisi econòmic del que ens costarien les diferents opcions perquè som conscients dels diners que ja s'han gastat en el lloc previst». L'alcalde ha apuntat que el tema es tractarà tant amb l'assemblea local del partit com també amb l'oposició amb intenció de desencallar-lo «a principi de l'any vinent».

Paral·lelament, el govern municipal està treballant en buscar alternatives de finançament per cobrir els costos de la construcció de la residència municipal. Quant al projecte, Ribalta assegura que volen fer «alguns petits canvis sobretot per prioritzar la part assistencial més que l'estètica». Per l'alcalde «ha de ser un equipament útil i que estructuralment estigui preparat per donar un bon servei». Tot i que no s'han definit els terminis per a la seva construcció, si que assegura que «l'any vinent es desencallarà el tema de la ubicació i el finançament» davant la necessitat de tenir una nova residència d'avis perquè l'actual ha quedat «massa vella».

L'anterior govern de Sallent va haver de modificar el projecte de la residència que pretenia construir a l'antiga Fàbrica Vella, i del qual ja havia fet l'aprovació inicial, per poder-lo adaptar a la nova normativa estatal d'aigües, més restrictiva que l'anterior, de manera que no esquivava el risc d'inundabilitat que havia aconseguit superar. L'empresa encarregada de redefinir el projecte va començar a treballar-hi a final de l'any passat, coincidint amb la modificació de planejament que Urbanisme va aprovar i que havia de permetre desplaçar l'edifici uns metres més lluny del riu respecte al projecte anterior, tal com exigia l'ACA, atenent-se a la nova normativa estatal.