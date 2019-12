Castellterçol acull demà parades, tallers i activitats en la tradicional Fira d'Hivern

Parades, tastos i activitats diverses donaran vida demà a la Fira d'Hivern de Castellterçol. El certamen tindrà lloc a la plaça Prat de la Riba a partir de les cinc de la tarda. Els comerciants locals sortiran al carrer per mostrar els seus productes i també hi haurà parades d'entitats i d'artesania. Es faran tallers d'ornaments nadalencs, de manualitats i de tions. A la tarda hi haurà inflables, un tast de deu xocolates diferents a càrrec del pastisser local Elies Miró (a 2/4 de 7 i a les 8, a Cal Recader). A 2/4 de 7 del vespre es podran escoltar peces del grup musical de versions Aquell Parell. La colla dels escudellers cuinarà una caldera de brou que es repartirà a partir de les 8 del vespre a tothom.