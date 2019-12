L'alcalde de Navàs serà el substitut de Pesarrodona com a conseller comarcal

L'alcalde de Navàs, Salvador Busquets, és la persona escollida per Esquerra Republicana de Catalunya per substituir Jordi Pesar-rodona com a conseller comarcal del Bages.

Pesarrodona va anunciar a final del mes de setembre passat que deixava tots els seus càrrecs polítics, assolits com a integrant de les llistes d'ERC a les municipals, per discrepàncies amb la direcció del partit. En concret, això suposava deixar de ser regidor de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, on en aquest mandat era a l'oposició però que en els dos anteriors va ser al govern, i com a integrant de l'equip de govern del Consell Comarcal. En el darrer ple es va oficialitzar la renúncia a aquest càrrec, i en el proper podrà prendre possessió en el seu lloc Salvador Busquets, que des de l'11 de novembre passat és alcalde de Navàs, en virtut d'un pacte de govern entre Esquerra Republicana i la CUP.