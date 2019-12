Súria rep els guanyadors de la campanya comercial dels Barris Antics de tot Catalunya

La campanya «Barris Antics, compra i guanya» que s'organitza conjuntament en diverses poblacions de Catalunya per promoure el comerç local, ha portat de visita a Súria més d'una trentena de persones d'arreu del territori guanyadores de la darrera convocatòria, que tenia com a premi una ruta pel municipi bagenc. Súria participa en la campanya per promoure el sector comercial i de restauració dels barris del Poble Vell i Sant Jaume.

En concret, el premi consistia en una visita guiada al Poble Vell, vals de descompte i de dinar, un viatge per l'ecorail del Cardener, i el llibre «Les Caramelles de Súria». Prèviament es va rebre els visitants a Cal Balaguer del Porxo.

Les persones que van fer la ruta per Súria provenien de les poblacions de Calafell, Cardona, l'Arboç, Mediona, Roda de Ter, Sallent, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Martí de Tous, Santa Coloma de Queralt, Solsona, Tremp i Vilanova del Camí. Tanmateix, a nivell de tot Catalunya van participar en la darrera campanya una trentena de municipis, entre els quals també hi ha Calaf o Manresa.