Avinyó millora l'accés i la senyalització de l'entorn del Pont Vell, pas del camí ramader

El Pont Vell d'Avinyó, un monument medieval del segle XIV que forma part del Camí Ramader Central, ja disposa d'un millor accés i de panells informatius sobre el seu interès històric i el patrimoni geològic de l'entorn. Les millores s'emmarquen en el projecte turístic comarcal del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, promogut pel Consell Comarcal del Bages amb el finançament dels fons europeus Feder.

Els treballs es van iniciar amb el condicionament del camí que connecta el Pont Vell amb el nucli urbà d'Avinyó, que es va enllestir ja fa uns mesos. Per tal de facilitar l'accés a aquest monument i al camí ramader que el creua s'ha fet un paviment de formigó des de la carretera de Prats fins a la masia de cal Parés, que és el tram de més pendent que porta cap al Pont Vell, que és declarat com a bé cultural d'interès local.

El projecte s'ha completat amb nous elements per a la promoció i dinamització turística de la singular edificació, les rutes que hi passen, com el Camí Ramader Central, i el patrimoni geològic. Per això s'ha instal·lat un panell informatiu al costat del monument per explicar el seu origen i història i un altre plafó a l'anomenat Balç de la Creu de divulgació de l'interès geològic d'aquesta zona.

Precisament, la protecció i promoció del patrimoni geològic del municipi és un dels punts destacats del projecte, ja que des del Pont Vell es poden observar, per exemple, diversos balços o cingleres, de colors vermells i grisos, produïdes per l'acció fluvial, com el balç de la Creu, el balç de la Roca Argena o del Cementiri i el del Tomàs. També es poden veure terrasses fluvials formades per l'erosió al llarg de la vall de la riera Gavarresa i de la riera de Relat.

El Pont Vell és un monument medieval del segle XIV d'alt valor patrimonial, situat a 500 metres del nucli urbà, que permet creuar la riera de Relat i per on passa el Camí Ramader Central. El pont va ser objecte d'una actuació de restauració l'any 2000, per la qual cosa l'estructura es troba en bon estat de conservació i en bones condicions de pas.

Els principals objectius del projecte de condicionament de l'accés i la promoció turística del Pont Vell i del Geoparc, amb un pressupost de 32.589 euros, són promoure l'entorn natural del municipi així com els diferents elements del patrimoni local; senyalitzar el Pont Vell com a infraestructura històrica important dins la xarxa de camins que travessa la comarca del Bages i com a bé cultural d'interès local i augmentar l'afluència de visitants al nucli urbà d'Avinyó.