ERC Sant Fruitós avisa GfP que no doni per aprovat el pressupost abans d'hora

El grup municipal d'ERC de Sant Fruitós, principal partit de l'oposició en aquest ajuntament, considera «poc encertat» que el govern en minoria de Gent fent Poble (GfP) «doni per fet que els pressupostos que s'aprovaran seran els que aquesta formació política dona unilateralment com a vàlids» mentre encara s'estan negociant amb la resta de forces. Els republicans han fet aquests retrets en un comunicat després que GfP va fer pública la setmana passada la seva proposta de pressupostos municipals per al 2020 (vegeu Regió7 de dijous).

ERC assegura que, de moment, la major part de les partides pressupostàries «no s'han pactat, ni negociat, ni tan sols debatut», i en aquest sentit considera «una temeritat» que, al seu entendre, el govern, que està en minoria, ja doni per aprovats aquests pressupostos. Entén que aquesta actitud «equival a dir que les reunions fetes fins ara no tenen cap altra finalitat que cobrir l'expedient davant l'opinió pública».

Els republicans sostenen que «hauria estat políticament molt més correcte consensuar els projectes amb les altres forces i després elaborar els pressupostos», i no entenen com és que «més de la meitat de les accions previstes en inversió tenen un import d'un euro». Tampoc s'expliquen per què a la partida sobre sous «apareixen subtilment tres responsables d'àrea, en altres temps anomenats càrrecs de confiança, quan arreu aquests responsables són els propis regidors municipals».

Tanmateix, ERC confia «en el compromís de l'alcalde» en una reunió el 2 de desembre d'esperar a portar els pressupostos al ple «fins que no ens hàgim posat tots d'acord».