La línia de Renfe del Bages quedarà interrompuda 15 dies a Barcelona per obres

El servei de les línia de Renfe que connecta el Bages amb Barcelona (R4 i també la R12 de cap a Lleida) i la de Puigcerdà (R3) quedarà interromput entre les estacions d'Arc de Triomf i Sant Andreu Arenal durant dues setmanes (des del dissabte 21 de desembre i fins al diumenge 5 de gener) per les obres de construcció dels túnels vials de la plaça de les Glòries.

En una roda de premsa celebrada aquest dilluns, la directora de Rodalies de Catalunya, Mayte Castillo, ha explicat que per donar alternatives als usuaris es reforçarà el servei de l'L1 de Metro i s'habilitarà un bus llançadora entre les estacions de Sant Andreu Arenal, La Sagrera i Clot Aragó.

Manuel Valdés, Rosa Alarcón i Mayte Castillo en la presentació del pla alternatiu de transport per les obres als túnels de Glòries | ACN

"Fem les obres en període de Nadal per afectar els menys usuaris possibles", ha explicat la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Rosa Alarcón, que ha xifrat en uns 15 minuts l'increment del temps de viatge. El gerent de Mobilitat i Infraestructures de Barcelona, Manuel Valdés, ha detallat que aquesta actuació permetrà reforçar els túnels de les línies R3 i R4, i que consisteix a col·locar 46 bigues de reforç en una longitud de 50 metres lineals de túnel ferroviari. Per dur a terme aquests treballs cal treure la catenària, cosa que obliga a interrompre el servei: "Ja s'ha passat per sota de l'R2 sense cap incident remarcable. També s'han fet obres de reforç per sota de l'L1 de Metro", ha concretat.

"Aquest servei de bus de reforç es prestarà diàriament entre les 06.00 i les 10.00 hores i de 16 a 20.00 hores amb busos articulats de TMB i una freqüència de 7-8 minuts", ha detallat Alarcón. "Si fos necessari allargar els horaris de bus llançadora ja es valorarà sobre la marxa", ha precisat la presidenta de TMB. Aquests dos mitjans de transport alternatius –metro L1 i bus llançadora- serviran principalment pels usuaris de les línies R3 (L'Hospitalet-Vic-Puigcerdà) i R4 Nord (Barcelona-Manresa). Els viatgers de la R4 sud (Barcelona - Sant Vicenç de Calders per Vilafranca) circularan amb normalitat fins a Arc de Triomf i continuaran desviats cap a Badalona passant per Clot-Aragó, on iniciaran o finalitzaran el seu recorregut.

Modificació d'horaris de l'R3 i l'R-4

Finalment, els combois de la línia R12 circularan desviats per passeig de Gràcia, pel que no efectuaran parada a plaça de Catalunya, Arc de Triomf, Sant Andreu Arenal i Torrebaró. "Durant aquest període d'obres i amb l'objectiu de simplificar l'operació ferroviària que es durà a terme a Sant Andreu Arenal es modificaran els horaris dels trens de les línies R3 i R4", ha avançat la directora de Rodalies de Catalunya, Mayte Castillo, que ha afegit que en els propers dies s'anunciaran els canvis horaris. En paral·lel, i amb l'objectiu de facilitar la mobilitat dels viatgers, s'ha acordat que els títols de transport de Renfe, no integrats, seran vàlids per a accedir al metro a les estacions de Rambla Just Oliveras, Sants Estació, Passeig de Gràcia, Catalunya, Arc de Triomf, Clot, Fabra i Puig, Sant Andreu, la Sagrera, i Cornellà Centre.

Reforç de 100 persones per campanya informativa

TMB i Renfe posaran en marxa d'immediat una campanya informativa per als viatgers de les línies R3, R4 i R12 amb la incorporació de 60 persones a peu de carrer i 40 membres de personal de seguretat. També s'imprimiran 125.000 fulletons per repartir als usuaris a les estacions d'origen alertant del tall entre el 21 de desembre i el 5 de gener, i oferint les alternatives de transport, a banda de 575 cartells a estacions, missatges de megafonia i insercions a la premsa. "Les obres es fan en període de Nadal per aprofitar la menor afluència d'usuaris i que en aquest tram només hi ha set dies laborables", ha comentat la presidenta de TMB, que ha reconegut però que hi haurà molèsties als viatgers. "Els hi demanem excuses. Però també comprensió perquè serà una actuació enfocada a millorar la plaça de les Glòries", ha afirmat Alarcón.

"Reforç bàsicament preventiu"

Els treballs que s'han de realitzar consisteixen en la col·locació de 46 bigues de reforç en una longitud de 50 metres lineals del túnel ferroviari. Per fer aquests treballs és necessari treure la catenària i això obliga a la interrupció del servei que s'ha de dur a terme durant els propers 15 dies. "Es tracta només d'un reforç bàsicament preventiu", ha precisat el gerent de Mobilitat i Infraestructures, Manuel Valdés, que també ha descartat que sigui necessari allargar el tall més enllà de la data prevista, a la vigília de Reis. Finalment, Valdés ha corroborat que es treballa amb la previsió que el túnel viari per sota de la plaça de la Glòries estigui enllestit a finals d'estiu del 2021