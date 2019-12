Santpedor debatrà una moció en defensa del resultat de la consulta sobre les vaquetes

El ple de l'Ajuntament de Santpedor del mes de desembre tractarà aquest dimarts al vespre una moció consensuada per ERC-AM, Junts per Santpedor (que formen l'equip de govern) i també la CUP-AMUNT i Santpedor en Comú Podem-ECG (que són a l'oposició), en relació al procés participatiu celebrat el 24 de novembre sobre la continuïtat de les vaquetes a la festa major del poble. En aquesta moció es fa una defensa de la consulta celebrada els veïns i veïnes de Santpedor que van ser cridats a les urnes per expressar la seva opinió sobre el manteniment de l'acte de les vaquetes a Santpedor. El 37% de veïns i veïnes de Santpedor majors de 16 anys van participar a la consulta. L'única formació que no l'ha subscrita d'entrada és la del PSC-PM.

Els promotors de la moció argumenten que la proposta de fer aquesta consulta va sorgir als debats electorals de les darreres eleccions municipals, al mes de maig, i que totes cinc formacions polítiques amb representació municipal van coincidir que el poble de Santpedor havia d'expressar la seva opinió sobre aquest tema en un procés participatiu.

Recorden que no era el primer cop que es parlava de fer una consulta, i en aquest sentit subratllen que "de manera oficial, en el ple municipal de l'abril del 2016, la portaveu de PM aleshores va instar a l'equip de govern a demanar opinió als veïns i veïnes i es va abstenir en la votació per a celebrar aquest acte a la festa major d'aquell mateix any".

Ara, en la moció, ERC, Junts, CUP i En Comú Podem defensen que "és bo que la societat pugui participar i decidir sobre qüestions que, tot i provocar opinions contraposades, contribueixen activament a construir espais de convivència i aprenentatge sobre la capacitat d'escoltar i de ser escoltat en la presa de decisions que afecten el dia a dia del nostre poble".

Sobre el resultat ajustat, en què el no a la continuïtat de la festa va guanyar per un marge del 2% respecte els vots que defensaven que es mantingués, la moció signada pels quatre partits entenen que "davant d'una consulta binària, com la que es va dur a terme en el nostre poble, el resultat no pot fer content tothom, i menys encara quan les opinions estan tan frec a frec com va mostrar el resultat. Tanmateix, la democràcia participativa és això, defensar legítimament unes idees i acceptar i respectar la voluntat de les que hagin obtingut la majoria".

Així, la moció que es tractarà al ple a més de valorar positivament la participació, també agraeix "l'ambient de tolerància i respecte que hi va haver durant tota la jornada" a excepció del moment de conèixer-se els resultats quan un grup de persones van trencar l'esperit de concòrdia que hi havia hagut amb actuacions que "com a demòcrates, hem de rebutjar enèrgicament en tant que suposen un atac a la democràcia , a la llibertat d'expressió i al respecte a les persones", diuen en el text.

La moció referma la voluntat d'acatar els resultats, compromís que havia assumit l'equip de govern i agraeix la feina de les persones que van treballar per fer realitat la consulta. Finalment fa una crida als veïns i veïnes de Santpedor "a seguir fent pinya i a treballar amb lleialtat, iniciativa i implicació en la recerca de nous projectes i activitats lúdiques i festives que permetin que Santpedor segueixi sent un poble orgullós de la seva gent i de les seves festes".