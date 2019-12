La Fira de l'Estany omple amb tres dies d'actes que culminen per la Puríssima

L'Estany ha tancat una nova edició de la fira que el poble celebra cada any en el marc de la festa de la Puríssima. Enguany el certamen s'ha allargat durant tres dies, i va culminar diumenge amb el gros del programa d'activitats lúdiques i culturals.

Divendres i dissabte el poble ja es va omplir de veïns i visitants d'arreu de la comarca amb les primeres propostes, en què van destacar les sessions de cinema i teatre i les xerrades culturals, i diumenge la festa va continuar amb un concurs de bitlles catalanes i les parades de firaires que van omplir el centre del poble, i que oferien objectes de regal, parament de la llar, i també productes alimentaris artesanals, com ara embotits, i formatges, entre altres alternatives.

El mateix diumenge, de bon matí ja es va fer un esmorzar popular, i també es van organitzar visites guiades al monestir i al claustre, que han estat un dels principals reclams de la fira. També es va poder veure una exposició de motos antigues i, paral·lelament, es podien fer passejades amb tractor pels voltants de la vila. El programa d'activitats també va tenir propostes lúdiques per a la mainada. Tampoc no hi va faltar el vermut popular i el tradicional concurs de pintura ràpida, que enguany va aplegar un total de 35 participants, i va tancar la festa un animat ball de tarda al local del Cine.