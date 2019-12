L'exalcalde de Sallent David Saldoni és nomenat director de Transports de la Generalitat

L'exalcalde de Sallent per Convergència i actual regidor a l'oposició per Junts per Sallent David Saldoni va ser nomenat ahir nou director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, el que el converteix en el bagenc que actualment ostentarà el càrrec més alt dins del Govern. Saldoni relleva en aquest càrrec a Pere Padrosa, que deixa la conselleria a petició pròpia per tornar al sector privat.

David Saldoni ha estat alcalde del seu municipi des del 2001 fins aquest any i anteriorment havia estat regidor del consistori ocupant diverses responsabilitats, concretament de Joventut i Comunicació (1999-2003); de regidor a l'oposició (2003-2007); de tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones i regidor de Benestar, Educació, Esports, Infància i Joventut (2007-2011) i de Seguretat i Mobilitat, Benestar i Hisenda. Actualment és el cap de files de la principal força a l'oposició (Junts per Sallent), després que a les eleccions del passat mes de maig ERC aconseguís la majoria absoluta i, amb ella, l'alcaldia.

El gener del 2018 David Saldoni també va assumir la presidència de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) en substitució de Miquel Buch, càrrec que va ocupar durant i mig, ja que el va haver de deixar el setembre passat perquè és obligat que qui l'encapçali sigui un batlle, condició que el sallentí havia perdut.

Ara, com a director general de Transports i Mobilitat estarà just per sota del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i tindrà com a responsabilitat directa planificar, executar i coordinar les polítiques del Govern a Catalunya en relació als serveis del transport per carretera, ferroviari i per cable, de ports i aeroports.

David Saldoni (Sallent, 1976) és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (ADE). Posteriorment realitzà un postgrau en lideratge i govern local. Es va afiliar a la Joventut Nacionalista de Catalunya –branca juvenil de Convergència Democràtica de Catalunya– i en va ser secretari d'organització entre els anys 2000 i 2004. Ha sigut assessor del grup del PDeCAT a la Diputació de Barcelona i responsable de l'àrea local a la direcció del partit.

El mes d'octubre passat, Saldoni va ser retingut per la Policia Nacional i portat fins a la seu de l'Associació Catalana de Municipis (quan ja no n'era president) perquè fos present al registre que agents d'aquest cost van dur a terme a l'entitat, en el marc d'una nova operació pre un pressumpte cas de malversació de fons.

Saldoni va quedar en situació de llibertat sense càrrecs i sense limitacions de moviment, però en condició d'investigat. L'endemà de l'escorcoll l'exalcalde sallentí manifestava la seva confiança que aquest cas quedi en no res, perquè a l'entitat ja havia estat investigada amb anterioritat per un altre jutjat i el cas havia quedat arxivat.