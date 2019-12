La línia de Renfe del Bages quedarà tallada a l'entrada a Barcelona durant dues setmanes

El servei de la línia de Renfe que connecta el Bages amb l'àrea metropolitana (R4) i la de Puigcerdà (R3) quedarà interromput a l'entrada de Barcelona, entre les estacions Sant Andreu Arenal i Arc de Triomf, durant dues setmanes. Serà del dissabte 21 de desembre i al diumenge 5 de gener, com a conseqüència de les obres de construcció dels túnels viaris de la plaça de les Glòries. Rodalies posarà en marxa mesures de transport alternatiu, i ahir la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Rosa Alarcón, calculava en uns 15 minuts l'increment del temps de viatge respecte al trajecte actual. Cal recordar que des de Manresa fins al centre de Barcelona (estació de plaça de Catalunya) la mitjana de la trentena de trajectes actuals se situa per damunt dels 75 minuts.

En concret, segons va precisar ahir la directora de Rodalies de Catalunya, Mayte Castillo, per donar alternatives es reforçarà el servei de l'L1 de Metro (l'estació de Fabra i Puig d'aquesta línia coincideix amb la de Sant Andreu de Renfe) i, alhora, s'habilitarà un bus llançadora entre aquesta estació de Sant Andreu Arenal i les de la Sagrera i Clot Aragó.

La presidenta de TMB va concretar que aquest servei de bus de reforç es prestarà diàriament en dues franges horàries. Serà entre les 6 i les 10 del matí, i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre, amb busos articulats de TMB i una freqüència de pas de 7-8 minuts. Alarcón també va manifestar que «si fos necessari allargar els horaris de bus llançadora ja es valorarà sobre la marxa». Aquests dos mitjans de transport alternatius –metro L1 i bus llançadora- serviran principalment per als usuaris de les línies R4 Nord (Barcelona-Manresa) i R3 (l'Hospitalet-Vic-Puigcerdà).

Els viatgers de l'R4 sud (Barcelona-Sant Vicenç de Calders per Vilafranca) circularan amb normalitat fins a Arc de Triomf i continuaran desviats cap a Badalona passant per Clot-Aragó, on iniciaran o finalitzaran el seu recorregut. Finalment, els combois de la línia R12 circularan desviats per passeig de Gràcia, de manera que no efectuaran parada a plaça de Catalunya, Arc de Triomf, Sant Andreu Arenal ni Torrebaró.

«Durant aquest període d'obres i amb l'objectiu de simplificar l'operació ferroviària que es durà a terme a Sant Andreu Arenal es modificaran els horaris dels trens de les línies R3 i R4», segons va explicar la directora de Rodalies de Catalunya, Mayte Castillo, que va afegir que en els propers dies s'anunciaran els canvis horaris. En paral·lel, s'ha acordat que els títols de transport de Renfe, no integrats, seran vàlids per accedir al metro a les estacions de rambla Just Oliveras, Sants Estació, passeig de Gràcia, Catalunya, Arc de Triomf, Clot, Fabra i Puig, Sant Andreu, la Sagrera, i Cornellà Centre.