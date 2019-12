Berga du a terme una auditoria del servei abans de municipalitzar-lo

L'Ajuntament de Berga està duent a terme una auditoria «econòmica, financera, de control de la legalitat i tècnica del servei d'abastament d'aigües del municipi». El contracte per fer aquest treball es va fer l'agost del 2018 i preveu que es desenvolupi fins l'any 2021. Es tracta de disposar d'una radiografia el màxim de precisa sobre la realitat d'aquest servei que el govern de la CUP vol municipalitzar, en sintonia amb el que passa en altres ajuntaments catalans.

El regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, va declarar en una entrevista a Regió7 aquest novembre que l'auditoria segueix el seu curs. «Continuem treballant per aquest objectiu però no serà imminent perquè la concessió no s'acaba fins al 2022. De manera que no podem fer cap actuació immediata però hem d'anar preparant el moment».

L'auditoria esmentada es va adjudicar a l'empresa GNL Russell Bedford Auditors per un import de 48.900 euros amb l'IVA inclòs. La durada del contracte és de 4 anys, ja que aquesta auditoria tècnica i econòmica ha de permetre «verificar el compliment de les obligacions contractuals de l'empresa concessionària del servei d'abastament d'aigües del municipi de Berga» durant els anys 2018, 2019, 2020 i 2021. La concessionària del servei és Sorea.

La CUP preveu al seu programa del 26-M «incrementar les mesures de control en relació amb la concordança entre els jornals realitzats i els jornals pagats, així com respecte a les despeses organitzatives de l'empresa imputables al servei». I també «assumir les obres pendents i les reparacions en els pressupostos municipals ordinaris, evitant augmentar l'endeutament amb la concessionària», així com «dur a terme progressivament les millores necessàries per disminuir les pèrdues d'aigua de la xarxa».