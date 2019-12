Calaf ha de decidir què fa amb la concessió a Aigües de Manresa

L'actual equip de govern de l'Ajuntament de Calaf té la voluntat de remunicipalitzar el servei d'aigua del municipi, però hauria de trobar una fórmula per trencar amb la concessió que té avui l'empresa pública Aigües de Manresa. Tot i que es tracta d'una empresa de capital de l'Ajuntament de Manresa, a l'hora d'actuar a Calaf ho fa com a empresa externa a l'ens municipal.

La voluntat de l'equip de govern dels republicans de Junts x Calaf (en aquest municipi es dona la circumstància que els postconvergents també utilitzen el nom de Junts per Calaf) és tenir un servei propi. Ho era en l'anterior mandat, quan els republicans estaven governant, però en minoria, i ho és ara. Aleshores, però, el govern va intentar fer el procés per «una resolució anticipada del contracte» amb Aigües de Manresa, però no va tenir el suport suficient. Ara, de moment, no s'ha plantejat en un ple, tot i que els republicans mantenen l'interès per la remunicipalització.

Aquesta remunicipalització no respon només al component més d'ideologia o de convicció programàtica dels republicans, sinó que hi ha barrejat un problema d'un deute de l'Ajuntament de Calaf amb l'empresa Aigües de Manresa de l'època de govern de CiU.

El tema de la remunicipalització va entrar a la campanya de les municipals del 2015 (i uns mesos abans ja havia estat objecte de debat), però durant el mandat passat l'oposició a l'Ajuntament de Calaf, que sumava més regidors que no pas el govern, va impedir que les votacions que es van proposar per afrontar el canvi de model prosperessin (a final del 2017).

En una sessió plenària d'aquell 2017, l'alcalde Jordi Badia -que ara també governa, però amb majoria absoluta- defensava que el canvi de model, assumir el manteniment de la xarxa i garantir la distribució des del mateix ajuntament ,«suposaria un benefici per al municipi, perquè els veïns deixarien de pagar 50.000 euros anuals i s'estalviarien els interessos de 236.000 euros».