Defensors de les vaquetes de Santpedor increpen l'alcalde i regidors sortint del ple

L'anunci de la suspensió de la festa de les vaquetes manté l'ambient caldejat a Santpedor. Prop d'un centenar de persones van increpar ahir al vespre amb crits i insults de «fills de puta» l'alcalde de la població, Xavier Codina, i alguns regidors del consistori, a la sortida d'un ple en el qual es va aprovar una moció per acatar els resultats de la consulta del 24 de novembre passat. En aquella consulta, l'opció de deixar de celebrar les vaquetes es va imposar per un resultat ajustat de només el 2 % de vots de diferència.

La moció l'havien presentada conjuntament ERC i Junts per Santpedor, a l'equip de govern, i també la CUP i En Comú Podem, a l'oposició, que hi van votar a favor, mentre que el PSC, també a l'oposició, es va abstenir. El text donava suport al procés participatiu celebrat el 24 de novembre sobre la continuïtat de les vaquetes a la festa major del poble i n'acordava l'aplicació del resultat. La votació d'aquesta moció al ple va congregar ahir defensors i detractors de la festa a l'interior del saló de sessions, que se celebren a la capella de Sant Andreu, i que va quedar plena a vessar.

Per altra banda, desenes de persones, majoritàriament contràries a la suspensió de la festa, ja eren davant la capella de Sant Andreu abans del ple, i es van quedar a fora, a la plaça Gran, per esperar que s'acabés la sessió i els polítics sortissin a fora. Sota presència policial, alcalde i regidors van sortir de la sala entre crits, mentre alguns dels polítics es dirigien a l'edifici de l'ajuntament, i d'altres abandonaven la plaça.



Rebuig unànime als insults



La reacció d'ahir per part d'alguns veïns va recordar la que ja hi va haver després que es va conèixer el resultat de les votacions, el 24 de novembre. Uns fets que aleshores tots els partits van condemnar, i que ahir també van rebutjar unànimement durant el ple veient que l'ambient a fora era caldejat.

En aquest sentit, la moció que s'aprovava feia una defensa de la consulta, que va portar el 37% de veïns i veïnes del municipi a participar-hi, i agraïa l'ambient de tolerància i respecte que hi va haver durant tota la jornada, «amb l'excepció, minoritària, d'algunes persones que al final de la jornada van trencar l'esperit de concòrdia viscut fins aleshores amb actuacions que, com a demòcrates, hem de rebutjar enèrgicament en tant que suposen un atac a la democràcia, a la llibertat d'expressió i al respecte a les persones».

Al ple d'ahir, els grups impulsors de la moció van reiterar la voluntat de donar veu al poble que va tenir la consulta i, al mateix moment, la necessitat d'acatar-ne els resultats: «Hi va haver un marge estret, però va guanyar el no, i ho hem de respectar», va apuntar l'alcalde. Un argument que es va repetir des de les files de JxS, En Comú Podem i la CUP, formació que va ser especialment crítica amb l'actitud del PSC recordant que, vist el resultat ajustat de la consulta, fa uns dies va demanar que no se suspenguessin les vaquetes i es busquessin alternatives per als que no volen la festa.

En aquest sentit, el regidor Pau Clusella, de la CUP, va recordar que prèviament a la consulta «tothom podia haver entrat al·legacions si no s'estava d'acord en com es feien les coses», i va dir que el que no es pot fer ara «és criticar els càrrecs polítics de Santpedor per voler complir la seva paraula» d'acatar els resultats, tal com s'havia dit. Va acusar el PSC «d'oportunista, per voler arreplegar la part del descontentament que hi ha al poble».

Ferran Tarazona, del PSC, va lamentar les acusacions i va defensar que fa temps que es coneix la posició del partit, favorable a les vaquetes. Entén que els dies previs hi va haver «poca explicació» més enllà de la «campanya animalista», de manera que «la gent estava confosa».