La DO Pla de Bages obre una nova edició dels premis Viu la Pedra Seca

do pla de bages

Olis Migjorn va ser el primer premi Pedra Seca el 2018 do pla de bages

El Consell Regulador de la DO Pla de Bages ha obert una nova convocatòria dels premis Viu la Pedra Seca, amb què vol posar en valor el patrimoni que conservaa través de les construccions amb pedra seca, presents en tots els municipis de l'àmbit de la DO tant del Bages com del Moianès.

La convocatòria és oberta fins l'abril del 2020, i s'estableixen dues categories de premis. D'una banda, el de pedra seca, basat en la rehabilitació de barraques i altres tipus de patrimoni vitivinícola; i de l'altra, el de pedra viva, en aquest cas orientat a la recerca projecció i posada en valor del patrimoni existent.

Hi haurà dos premiats en cada categoria. Els premis pedra seca a la rehabilitació seran de 700 i 400 euros respectivament, i els premis a la recerca, projecció i posada en valor del patrimoni de la pedra seca seran de 400 i 200 euros. El jurat que deliberarà sobre els treballs aspitants el conformen experts en construccions de pedra seca i persones vinculades amb el sector vitícola del Bages.