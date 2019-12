L'alcalde de Fonollosa és reelegit president del Fòrum de Joves Electes de l'ACM

L'alcalde de Fonollosa i vicepresident del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha estat escollit per segona vegada president del Fòrum de Joves Electes de l'Associació Catalana de Municipis. Hernández ja era president d'aquest organisme des del 2018 quan va agafar el relleu de l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch.

El Fòrum de Joves Electes de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) és una agrupació voluntària d'electes de menys de 35 anys o de regidors que encapçalen la regidoria de joventut en el seu municipi i pretén coordinar els i les regidores joves així com la promoció i l'elaboració d'estudis sobre aquest àmbit.

L'assemblea del Fòrum de Joves Electes de l'ACM, que ha comptat amb una cinquantena de joves electes i responsables de Joventut del país, ha escollit Hernández per unanimitat. Aquesta responsabilitat ja va ser ocupada per Hernàndez a mitjans del passat mandat. En aquest sentit l'alcalde de Fonollosa ha "agraït" el suport i ha destacat que un dels reptes és "intentar consolidar des de l'ACM una trobada anual de joves electes de Catalunya per compartir propostes, per formar-nos i per consolidar les polítiques que la gent jove fem des de cadascuna de les nostres responsabilitats". També ha destacat que el Fòrum de Joves Electes vol treballar d'una manera activa en l'elaboració del nou Pla Nacional de Joventut 2020 que fa el Govern de la Generalitat i "nosaltres hem de ser una peça important per incidir amb la nostra opinió cap on s'ha d'anar".

El reelegit president destaca que "hem de tendir a representar el màxim d'electes joves del país" (es calcula que n'hi ha uns 700) i "canalitzar la seva veu i incidir a nivell de polítiques, ja sigui de joventut, habitatge o territori, que són els tres objectius que ens proposem".

En el seu torn, el president de l'ACM, Lluís Soler, ha remarcat el paper de l'organització: "L'ACM és la casa gran del municipalisme, i ho vol ser també entre els i les joves electes. Vosaltres representeu els valors del que significa ser regidor o regidora: il·lusió, entrega, compromís, vocació de servei, formació i excel·lència." Pel que fa al paper del Fòrum de Joves Electes, Soler ha manifestat que "al món local, Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions... li manca energia i talent jove. Per això el paper del Fòrum de Joves Electes és fonamental. Heu de fer d'altaveus i impulsors dels i les joves."

El president de l'ACM, Lluís Soler, ha "celebrat" l'elecció d'Hernàndez com a nou president del fòrum i ha assenyalat que "volem donar un impuls al Fòrum de Joves Electes perquè la joventut és el futur del país, i aquí hi ha futurs alcaldes i alcaldesses que poden posar ja el seu gra de sorra per millorar polítiques que promocionin els joves, que lluitin contra l'atur juvenil i posin les bases per fer front a totes aquelles qüestions que afecten a la joventut dels nostres pobles i ciutats".