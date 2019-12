Súria obté una cessió temporal de l'antic Spai Recover per a activitats socials i aparcament

L'Ajuntament de Súria i la propietat de la nau i el solar de l'antiga firma comercial Spai Recover han arribat a un acord de cessió temporal que permetrà utilitzar aquest espai per a activitats socials i per a l'estacionament de vehicles. Fruit del conveni, el ple municipal va aprovar en la darrera sessió i per unanimitat de tots els grups, un dictamen de bonificació de l'impost sobre béns immobles (IBI) amb aquesta mateixa propietat.

Es tracta d'una finca ubicada al'entrada sud del nucli urbà, a tocar de la cruïlla entre la carretera de Manresa i la carretera de Balsareny que, després del dictamen aprovat pel ple, també esdevé un espai declarat d'especial interès i utilitat municipal.

El ple ha fet ara efectiva la bonificació de l'IBI, però de fet, el conveni entre l'Ajuntament de Súria i la propietat de la finca ja es va aprovar fa unes setmanes per part de la Junta de Govern Local, després de les converses mantingudes entre les dues parts.

Entre altres, aquell ple també va aprovar un dictamen sobre el Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals.