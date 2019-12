El Pessebre Vivent de l'escola Llissach de Santpedor celebra diumenge 25 anys de funcions

L'Escola Llissach de Santpedor representarà aquest diumenge, 15 de desembre, una nova edició del Pessebre Vivent, que enguany celebra el seu 25è aniversari. Es farà una única funció a 2/4 de 7 de la tarda, a la mateixa escola, i també servirà per recollir donacions per la Marató de TV3.

El Pessebre Vivent a la Llissach es remunta al Nadal del 1994, quan les religioses de l'escola van demanar permís a l'aleshores director del centre, Antoni Bécares, per muntar una escena de l'Anunciació al passadís de la planta baixa i l'escena del Naixement a les escales principals. A partir d'aquí es va convertir en una tradició que té una cita anual cada darrer diumenge abans de les vacances de Nadal, i que implica pares i mares, alumnes, professors i personal no docent de l'escola. En total, es distribueix en prop de 13.000 metres quadrats que hi ha entre el pati i la planta baixa de l'edifici, i ha esdevingut un dels principals pessebres vivents escolars de Catalunya tant per extensió com per antiguitat. Dura uns 90 minuts, i cada any el visiten unes 1.300 persones.

Enguany es podrà visitar una exposició de fotos de l'aniversari a la biblioteca fins el 8 de gener.