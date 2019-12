La prova pilot amb contenidors tancats a tres municipis del Bages triplica el reciclatge en un any

Un any després de la posada en marxa del projecte de contenidors tancats amb identificació d'usuari en 3 municipis del Bages el reciclatge s'ha triplicat. La recollida d'orgànica s'ha multiplicat per quatre, i els residus que arriben al dipòsit, que abans eren el 74%, ara només són el 21% del total.

Fa un any que Rajadell, els nuclis de La Rosaleda i Torroella de Baix (de Sant Fruitós de Bages) i els de Cal Nosa i Cal Rata (de Balsareny) posaven en marxa el projecte de contenidors tancats liderat pel Consorci del Bages per a la gestió de residus. El mes de juny, s'hi afegia la resta del municipi de Balsareny. A la pràctica suposa que el contenidor de resta (tot allò que no es pot reciclar) i el d'orgànica estan tancats i que només es poden obrir amb una targeta personalitzada i, en el cas del primer, només està operatiu un dia a la setmana.

L'objectiu era aconseguir un canvi d'hàbits de la ciutadania que fes augmentar els índexs de reciclatge a nivells semblants al porta a porta i, per tant, oferir una alternativa diferent perquè cada municipi pugui triar el model que més li convingui. Els resultats del primer any de funcionament confirmen les xifres: la recollida selectiva es multiplica per 3 i passa del 26% anterior a un 79%. Uns resultats que superen les expectatives.

Amb les dades de gener a novembre 2019 -que ja inclouen també els primers mesos del total del municipi de Balsareny- dels residus recollits en els municipis amb aquest model, només un 21% correspon a la fracció resta, que va a parar al dipòsit i no es pot reciclar, i que abans del canvi representava fins al 74% de tot els residus. L'orgànica és la fracció amb l'augment més important, quadruplicant la recollida i passant de ser el 10% dels residus recollits abans del canvi al 39% actual. Per la seva banda el vidre representa un 13% (abans era un 5%); els envasos un 17% (abans un 6%); i el paper un 11 % (abans també era un 5%).



Resultats positius en tots els municipis participants

Els resultats són molt semblants en tots els municipis participants, la qual cosa avala el bon funcionament de la prova pilot en 3 entorns diferents: rural, residencial i urbà. En el cas de Sant Fruitós, la recollida selectiva és d'un 80%; a Balsareny, és d'un 78%; i a Rajadell, d'un 83%.

El model inclou l'entrega de bosses compostables a la ciutadania perquè l'orgànica es pugui separar de forma idònia. Cal destacar la bona qualitat dels residus recollits: en el cas de l'orgànica s'han reduït els impropis a la meitat; mentre que els envasos mantenen l'índex d'impropis en la mitjana catalana.

En tots els casos es fa una valoració molt positiva de la implicació de la ciutadania i s'han registrat poques incidències, tant a nivell d'incivisme com incidències tècniques amb el sistema. Hi ha un educador ambiental dedicat al projecte, per fer-ne seguiment i resoldre qualsevol tipus de dubte o problemàtica, tant a nivell presencial com a través d'un whatsapp que està permanentment a disposició de la ciutadania al telèfon 605332840.



Un model ampliable a d'altres municipis

Si bé la prova pilot estava prevista inicialment per a un període de 2 anys, prorrogable 1 any més, els resultats actuals evidencien ja que és un model que funciona en diferents entorns i que situa els índexs de reciclatge al mateix nivell que els municipis que han posat en marxa el porta a porta.

Aquest model liderat pel Consorci ha estat protagonista durant l'any en diverses jornades i congressos de l'àmbit dels residus i es preveu que sigui exportable, no només a d'altres municipis consorciats, sinó fins i tot fora de l'àmbit del Consorci.