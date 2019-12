Veïns de Monistrol de Calders protesten amb firmes contra la pujada de l'IBI

Un grup de veïns de Monistrol de Calders iniciaran properament una campanya de recollida de firmes contra l'aprovació que ha fet el nou govern de la CUP de les ordenances municipals, i en especial del rebut de l'IBI, que calculen que s'apujarà un 16,5 % de mitjana. Com que l'aprovació de la proposta, que es va fer en el darrer ple, ja és definitiva, «sabem que està tot dat i beneït», però més enllà de mostrar «la nostra indignació», la campanya també vol reclamar al govern municipal que demani una revisió del cadastre, segons ha explicat a aquest diari una de les impulsores de la recollida de firmes, Sílvia Sànchez, que va ser alcaldessa i regidora en l'anterior mandat.

Monistrol parteix de la darrera revisió cadastral del 2005, en plena bombolla immobiliària, i per això es demana una revisió que n'actualitzi els valors. Mentrestant, el consistori ha aprovat un augment del coeficient que permet el càlcul d'aquest impost, «que suposarà un daltabaix econòmic per a moltes famílies», apunta Sànchez, crítica amb l'actitud «que ningú no s'esperava d'un govern com aquest, que es vanagloria d'explicar-ho tot i no ho ha fet».

L'alcalde, Ramon Vancells, se sorprèn de la reacció, que considera «desmesurada» després que ja es va fer l'aprovació inicial «sense gaire polseguera», amb un període d'exposició pública entremig en què només l'oposició ha presentat al·legacions.

Vancells admet l'anomalia que suposa per al poble tenir un cadastre tan antic, però puntualitza que es tracta d'una pujada «de legislatura», la qual cosa «no vol dir que l'any que ve s'hagi de tornar a apujar», i ho entén com «una actualització» que aproxima el valor al d'altres municipis del voltant.



Recels de l'oposició

JxM, l'únic partit a l'oposició en aquest Ajuntament, també és crític amb les noves ordenances, i amb un augment de l'IBI «impressionant» per a un poble «que és a la cua dels serveis, de la indústria, i que té molt atur», segons ha apuntat el portaveu del partit, Arturo Argelaguer. Retreu a la CUP que vagi desestimar les al·legacions presentades que demanaven una congelació i també la creació d'una comissió mixta per estudiar la viabilitat dels nous impostos.

Argelaguer, que en l'anterior legislatura va ser al govern de Monistrol durant més de mig mandat (i alcalde en l'última etapa), recorda que «les nostres pujades de l'IBI eren d'uns 10 euros anuals de mitjana». Diu que l'augment actual respon «a les ambicions de l'equip de govern, que necessita incrementar els ingressos per les seves volades de coloms», en referència a l'excés de municipalitzacions que JxM considera que està promovent la CUP. Amb relació al porta a porta que es vol implementar, Argelaguer és crític respecte a la compra d'un camió per a la recollida i la necessitat de llogar el personal que ho gestioni, «que farà augmentar exponencialment els costos del municipi».

Vancells surt en defensa de «la legitimitat» de voler augmentar els ingressos per poder afrontar projectes per al poble, i insisteix en el fet que és un augment «de legislatura». Amb relació a l'IBI d'anys anteriors, diu que les pujades que es feien dels coeficients de l'IBI es compensaven amb una baixada percentual del valor cadastral que feia el mateix cadastre, però es dona el cas que enguany el cadastre no ha fet aquesta rebaixa.