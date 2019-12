Balsareny feminitza els Pastorets

En Lluquet dels Pastorets de Balsareny tindrà enguany de companya la Rovellona, un personatge pròpiament femení i interpretat per una dona. És una situació insòlita dins el conjunt de representacions que es fan a Catalunya, i que es manté en la línia impulsada l'any passat pel seu nou director, Climent Ribera, de modernitzar la història i d'anar equilibrant l'elenc en qüestió de gènere amb la feminització d'alguns dels protagonistes.



Com tota la resta, el personatge de la Rovellona està desdoblat, i serà interpretat per Aina Rodríguez i Júlia Pardillo. La Rovellona dels Pastorets de Balsareny «no deixa de ser una noia de pagès, però que reivindica el seu rol», diu Ribera, que d'aquesta manera vol trencar la versió clàssica d'un Lluquet valent i decidit i un Rovelló més poruc «i buscar-los un equilibri», amb una Rovellona «no tan bleda, sinó més transgressora, amb enginy i un punt d'irreverència, però també divertida i que alhora defensa el seu rol de dona».



Com a director de l'obra, Ribera ja ha fet experiments semblants i de reforç del caràcter femení amb altres personatges. La gran novetat ja va arribar amb la Llucifera, que hi és de fa un temps però l'any passat va agafar protagonisme, i que amb un paper feminitzat «és qui realment manega les cireres de l'infern». També s'ha transformat la Isabeló, «sempre tan submisa i una de les grans damnificades dels Pastorets», que aquí agafa personalitat pròpia, apunta Ribera. I a Balsareny, els pastors Jepó, Joanoi i Anam comparteixen escenari amb la Sara, la Rebeca i la Judit, les cares femenines que els acompanyen en cada funció.



Ribera explica que la creació de personatges femenins respon a la voluntat «d'actualitzar una obra d'un altre temps, que manté un cert to missogin i masclista» propi de l'època en què va ser escrita. D'altra banda, considera un error «haver d'anar a buscar actors masculins d'altres llocs o de fora de l'entorn dels Pastorets quan tenim actrius molt bones disposades a fer un paper» que considera que no necessàriament ha de mantenir el gènere original de l'obra. En aquest sentit, defensa «que les dones facin de dones», i no que es posin en el paper d'un home quan diu que no n'hi ha cap necessitat perquè «el personatge no es desvirtua en absolut». Ho considera «obsolet», i reivindica «un canvi de mentalitat».



Ribera no descarta introduir un nou canvi de gènere en algun personatge l'any que ve: «Si ho fem amb els papers joves, també ho podem fer amb els grans», avança sense revelar més detalls. I és que, com a director dels Pastorets de Balsareny, defensa «l'altaveu» que proporcionen l'art i la cultura a la vida real per reivindicar, entre altres coses, «el paper de la dona a nivell social».



Quatre dies de funcions

Enguany s'han programat quatre representacions dels Pastorets a Balsareny. Per Nadal es farà a 2/4 de 7 de la tarda, i els dies 29 de desembre, i 12 i 19 de gener, a 2/4 de 6. Totes les funcions tindran lloc a la sala El Sindicat.



S'estrena un nou teló per a un espectacle «més àgil»

Més enllà del canvi de gènere del personatge del Rovelló pel de la Rovellona, els Pastorets de Balsareny introduiran enguany altres novetats. D'una banda, renoven el decorat amb l'estrena de dos telons de rompiment que representen la part superior del brancatge dels arbres d'un bosc. «Això ens solucionarà moltes escenes», diu Ribera, que es manté en la línia iniciada l'any passat d'anar buidant peces per guanyar espai a l'escenari, en què «pràcticament tot el pes recau en la il·luminació i la interpretació».



Enguany, també es vol guanyar agilitat, i cap al 80 % de la funció es farà a teló obert. Això si, quan es tanqui, «passaran coses a platea per mantenir la gent entretinguda», explica Ribera.

Així mateix, s'ha redissenyat la pàgina web i s'ha renovat el cartell anunciador, que substitueix el que hi havia des del 2002, i que representa la nineta de l'ull d'un pastoret que contempla la silueta de dos diables.