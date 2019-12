Navarcles podrà votar a partir de dilluns un nou pressupost participatiu amb 38 propostes

L'Ajuntament de Navarcles sotmetrà a votació a partir d'aquest dilluns, 16 de desembre, i fins al dia 21 del mateix mes, les 38 propostes que ha inclòs en els pressupostos participatius d'enguany, i que ajudaran a configurar els comptes municipals del 2020. Els resultats es donaran a conèixer el mateix 21 de desembre, després del recompte que es farà en finalitzar la Fira el Tió.

El procés per escollir les propostes que ara es votaran es va iniciar a començament de novembre amb la celebració de tres assemblees participatives, d'on van sortir més d'una quarantena de projectes que posteriorment van analitzar els serveis tècnics per determinar-ne la viabilitat tècnica i pressupostària. Al final, n'han quedat 38 propostes que s'han dividit en dos blocs, l'un amb 16 projectes d'un cost igual o superior als 40.000 euros (i fins a un màxim de 250.000), i l'altre amb els 22 restants que no hi arriben.

En el primer cas destaquen pel seu valor econòmic propostes com el cobriment de la pista vermella del pavelló, la construcció d'una font interactiva d'aigua, o destinar dos pisos de lloguer per a joves; i en el segon, l'adquisició d'un vehicle elèctric per als serveis municipals, la millora de senders, fonts i camins de ribera a l'entorn de Navarcles, o la millora dels elements esportius del parc del Llac; però també n'hi ha de fins a 1.000 euros, com la creació de Ràdio Navarcles, o fer cursos de DEA per a entrenadors esportius.

Són cridades a les urnes totes les persones empadronades a Navarcles majors de 16 anys, i es podrà votar una sola proposta del primer bloc, i tres del segon. Fins al dia 20 hi haurà habilitat l'Ajuntament, i fins al dia 21 també la biblioteca. El mateix dia 21 també es podrà votar presencialment a la Fira del Tió (fins les 7 de la tarda), i tots els dies de forma telemàtica, a la web participa.navarcles.cat.