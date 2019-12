Unió de Pagesos convoca tres tractorades a Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses el 21-D

El sindicat Unió de Pagesos (UP) ha convocat tres tractorades pel 21 de desembre que arribaran fins a les presons de Lledoners (Bages), Mas d'Enric (Tarragonès) i Puig de les Basses (Alt Empordà), on hi ha empresonats els líders independentistes.

Amb aquesta mobilització el coordinador nacional d'UP, Joan Caball, ha detallat que volen "demostrar la defensa dels drets i llibertats a casa nostra". Caball ha remarcat que aniran fins a les presons perquè "és el lloc més simbòlic per dir que és injust" que s'hagin tancat als líders polítics i socials vinculats amb l'independentisme.

El coordinador també ha assegurat que la tractorada també vol posar de manifest que "això no para" i "encara hi ha detinguts" arran de les últimes protestes.

Les tres tractorades es faran de forma simultània el mateix dissabte 21 de desembre. Unió de Pagesos ha repartit les diferents zones de Catalunya en columnes que s'aniran ajuntant per anar als tres centres penitenciaris. D'aquesta manera, els pagesos de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona aniran a la presó de Mas d'Enric, on hi ha Carme Forcadell.

Els de comarques gironines aniran tots al Puig de les Basses on hi ha Dolors Bassa. Per altra banda, els pagesos de l'àrea metropolitana de Barcelona, de les comarques centrals, de Lleida i també dels Pirineus aniran fins a Lledoners on hi ha interns Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Quim Forn i Josep Rull.

La sortida es preveu fer a diferents punts del territori català entre les 7.30 i les 9.30, depenent de la distància que hi hagi. Tot i així, les tres tractorades volen arribar a les 12 del migdia a les presons catalanes. Una vegada allà llegiran un manifest. A més, els tractors que vagin a Lledoners formaran la paraula 'llibertat' amb els vehicles en un camp al costat del centre penitenciari i es captarà una imatge aèria.

El coordinador nacional ha afirmat que no poden preveure quants tractors participaran en la convocatòria, però sí que preveuen que "hi haurà molta assistència", ja que en mobilitzacions anteriors moltes persones del sector rural s'hi han implicat. A més, Caball ha remarcat que l'objectiu de les tractorades no és "col·lapsar" les carreteres, sinó que tan sols volen manifestar el seu desacord amb la situació política actual.

D'aquesta manera, Caball ha remarcat que Unió de Pagesos ha optat per organitzar aquesta acció en solitari per mostrar "el rerepaís" que representa el món rural i que moltes vegades s'obvia. "A molts pobles de Catalunya hi ha menys habitants que en un bloc de pisos de Barcelona", ha destacat el coordinador d'UP, "però no per això som menys importants".

Tot i així, Unió de Pagesos ha contactat amb l'Associació Catalana pels Drets Civils per veure si algun dels familiars dels presos vol participar en l'acte organitzat el 21-D. Durant les tractorades hi haurà avituallament i es podran fer donacions voluntàries que aniran a parar a l'associació dels familiars.