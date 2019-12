La biblioteca de Sallent ha tancat dos dies per problemes amb la calefacció

La biblioteca de Sallent ha hagut de tancar portes aquesta setmana durant dos dies, dimecres i dijous, a causa dels problemes que hi ha hagut amb la climatització de l'edifici. Des de l'equipament, situat des del 1998 a la Casa Torres Amat, lamenten que aquest episodi es repeteixi cada hivern i asseguren que tancar ha sigut una decisió a la desesperada. Ahir, ja es va poder reprendre el servei.

El director de la biblioteca de Sallent, Quim Crusellas, ha assegurat que des que es va construir l'equipament hi ha avaries constants. Des de fa deu anys, les instal·lacions tenen dos aparells de climatització que escalfen l'edifici, però un no funciona i l'altre s'avaria de tant en tant. Els responsables de la biblioteca sallentina lamenten haver hagut de tancar durant dos dies. A més, dimarts només hi havia el primer pis disponible. Malgrat que s'hagi tancat durant aquests dos dies, els funcionaris han seguit fent gestions a porta tancada.

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta (ERC), assegura que des que tenen el problema sobre la taula hi estan treballant. Per la seva banda, David Saldoni, que liderava l'antic equip de govern (Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet), ha afirmat que cada any s'han anat fet les reparacions que necessitava l'equipament.

En aquest sentit, el projecte per a la rehabilitació de la Casa Torres Amat, que preveu ubicar-hi un centre d'interpretació i destinar-ne una part a usos turístics, i que s'està duent a terme actualment, inclou la substitució i ampliació de les instal·lacions de climatització de la biblioteca. No obstant això, segons els serveis tècnics de l'Ajuntament de Sallent, no es preveu que el nou equip estigui instal·lat fins l'any que ve.

D'altra banda, des de Fem Poble, Guillem Cabra assegura que la biblioteca «és la gran oblidada» i això ha provocat que hi hagués «una mala gestió des del principi». També denuncien que algunes subvencions que es podien haver destinat a solucionar el problema hagin servit per arreglar altres elements que en formaven part. En aquest cas, es van substituir els tancaments i les finestres exteriors per millorar l'aïllament tèrmic de l'equipament, i també es va millorar el terra amb la instal·lació de parquet.