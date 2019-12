Callús recupera les tines per atraure turistes

La rehabilitació del conjunt arquitectònic de les tines dels Manxons, a Callús, ha de servir perquè els turistes que vulguin descobrir el Bages tinguin un nou element patrimonial per visitar. Amb les obres de millora acabades, l'Ajuntament ha organitzat aquest dissabte un acte perquè els habitants del poble en poguessin veure el resultat.

Les portes de les tines han tornat a obrir aquest dissabte i un centenar de persones han volgut veure com és per dins aquesta antiga construcció, que abans de les obres de millora estava molt malmesa. A l'acte hi ha estat present l'alcalde de Callús, Joan Badia, i ha dit que era «un dia important» perquè s'havia «recuperat una construcció popular» del municipi que rememora els orígens del poble, que se situen en el conjunt arquitectònic dels Manxons, del qual les tines són l'últim testimoni constructiu antic que se'n conserva. Badia ha afegit que la recuperació d'aquest bé patrimonial, datat del segle XVIII, ha de servir per mirar «cap al futur», i que ha d'esdevenir «un actiu perquè es pugui visitar».

Les tines dels Manxons de Callús s'han rehabilitat amb l'objectiu de convertir-les en un equipament cultural i turístic del municipi, en el marc de les rutes del Geoparc mundial UNESCO de la Catalunya Central. La seva restauració s'inclou en el projecte impulsat pel Consell Comarcal del Bages per fer del geoturisme un eix vertebrador per a la dinamització turística i econòmica de la comarca, amb finançament dels fons europeus.

El responsable de Turisme del Consell Comarcal, Agustí Comas, també present en l'acte, ha parlat precisament de la importància de recuperar al Bages el patrimoni del passat. Els visitants han pogut degustar vi d'una de les tines, tal com es feia antigament. L'arquitecte responsable de la rehabilitació, Josep Maria Fortià, ha parlat de les dificultats de recuperar un edifici que, possiblement, han edificat els mateixos vinyaters.

La intenció de l'Ajuntament de Callús és, a la llarga, rehabilitar totes les tines perquè s'hi pugui fer un centre d'interpretació del Camí de la Sal. Amb la recuperació de les tines s'obre la possibilitat d'establir visites i itineraris per l'entorn com pot ser la Via Blava, que promou la Diputació de Barcelona i que passarà a 100 metres de l'equipament.

L'edifici on hi ha el conjunt de tines, que actualment estava en desús, és l'únic testimoni que queda de l'antic nucli dels Manxons, situat a l'oest del poble, al costat del riu Cardener, a tocar de la carretera que va cap a Sant Mateu de Bages. La primera fase del projecte de rehabilitació ha tingut per objectiu conservar la forma original de l'edifici per fer-lo visitable i, a la llarga, es vol convertir-lo en un Centre d'Interpretació de la Ruta de la Sal.

De moment, s'ha consolidat i rehabilitat l'exterior del conjunt de les tines, així com dels seus forjats interiors. Es tracta de 8 tines, la majoria fetes de pedra i morter de calç i cadascuna es troba dins la seva pròpia estructura o construcció. Els treballs realitzats han recuperat les cobertes i els murs i revestiments originals de l'edifici i s'ha adequat l'interior d'una de les tines com a espai visitable per entendre el seu ús original i el seu valor com a element socioeconòmic a la història de la comarca.

Les tines són una mostra d'arquitectura popular de quan Callús, com molts pobles de la comarca, es dedicava gairebé del tot al conreu de la vinya i a l'elaboració de vi i els pagesos s'organitzaven per tenir unes tines a prop de les vinyes on poder elaborar i guardar el vi per a la resta de l'any o per ser venut. Les tines formaven part d'un conjunt arquitectònic, els Manxons, que era l'arrel popular del municipi de Callús.