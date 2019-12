El Bages ja té un centenar d'empreses amb segell d'acreditació turística

Un total d'onze empreses de serveis turístics s'han acreditat aquest any amb els segells PIT (Punt d'informació turística) i Biosphere, dos programes que reconeixen el seu compromís amb la promoció turística del territori i amb el desenvolupament del turisme sostenible. Amb aquestes, ja són un centenar les empreses acreditades amb aquests programes a la comarca del Bages, després que més de 70 punts PIT i 25 establiments Biosphere hagin renovat aquest any. Els distintius són atorgats per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona. Els nous acreditats aquest 2019 són les empreses d'activitats turístiques Think&View, BCN Skydive i Les Cases de Matamargó, les cases de turisme rural Cal Fuse i Masia Catalana segle XIX, l'hotel B&B Sallent, els restaurants Casal de Castelltallat i Gaià i l'spa Temps d'Spa. Pel que fa al programa Biosphere, han rebut l'acreditació spa Temps d'Spa i el celler El Molí Collbaix.