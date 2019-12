Junts per Navarcles denuncia que el govern ja coneixia la problemàtica amb la calefacció de l'escola

El grup municipal de Junts per Navarcles, a l'oposició, ha denunciat que el nou equip de govern municipal, format per Ara Navarcles, En Comú i la CUP, «coneixia perfectament la problemàtica» que hi ha amb la calefacció de l'Escola Vermella, que aquest curs ja s'ha avariat en diferents ocasions, perquè aquest malestar ja es va començar a fer públic l'any 2014. Per aquest motiu, considera que «és fals» que la conegués un cop havia arribat el fred, tal com va assegurar el consistori la setmana passada.

La formació afirma, a través d'un comunicat, que «les mares i els pares dels més petits estan indignats» i «exigeixen una solució urgent a un problema que fa anys que s'arrossega». Junts apunta també que «la calefacció de l'escola Vermella torna a no funcionar» i que «això ha provocat que algunes classes s'hagin hagut de suspendre i que els alumnes i mestres estiguin fent classes amb temperatures força baixes». Tanmateix, afirmen, la direcció del centre «ha hagut de comprar calefactors per a totes les aules i així poder fer classes amb una temperatura dins dels paràmetres que marca el Departament d'Ensenyament».

La formació política recorda que l'any 2015 un grup de pares i mares d'alumnes de P3 fins a 2n de Primària de l'escola Catalunya de Navarcles ja es van concentrar davant de l'Ajuntament per reclamar que la temperatura a les aules era d'11ºC, quan el mínim permès per impartir classes és de 17ºC. Fa notar també que l'actual regidor d'ensenyament, Xavi Carrasco, era llavors el president de l'AMPA i que la regidora d'Ara Navarcles, Laura Castells, era de l'equip de govern de les dues passades legislatures amb Sumem, «que es va comprometre l'any 2015 a solucionar definitivament els problemes de la calefacció».

Per tot plegat, Junts per Navarcles «lamenta aquest fet i exigeix una solució immediata». L'Ajuntament de Navarcles, ja s'ha compromès a fer el canvi de tota la instal·lació a la primavera del 2020, uns canvis que el grup municipal «agraeix, però que arriben molt tard».

Per la seva banda, l'Ajuntament de Navarcles va assegurar la setmana passada que està treballant per resoldre els problemes que hi ha en el sistema de calefacció a l'edifici vermell de l'escola Catalunya, que acull els alumnes de P3 fins a 2n de primària. Aquest curs ja ha tingut diferents avaries que han provocat malestar entre algunes famílies del centre.

La instal·lació, que es va fer fa 35 anys, té les canonades molt malmeses i hi ha fuites d'aigua que deixen el sistema sense pressió per escalfar. Tot i que es van fent les reparacions pertinents, la solució és fer la instal·lació nova i això no és podrà dur a terme fins que s'acabi el fred i la calefacció es pari. L'actual equip de govern s'ha compromès a fer-ho de cara a la primavera vinent.