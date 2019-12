L'equipament de la Tèxtil Montserrat de Sant Vicenç guanya una sala polivalent

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha començat aquesta setmana unes obres d'adequació a l'edifici de Tèxtil Montserrat. Els treballs permetran que l'equipament guanyi un nou espai que funcionarà com a sala polivalent, que es complementarà amb un altre espai per a reunions i per a material. La nova zona compartida permetrà a les entitats i associacions de Sant Vicenç de Castellet major flexibilitat per poder organitzar-hi diferents activitats.

La nova sala es podrà reservar tant per ús ordinari com per activitats puntuals i en podran fer ús totes les entitats, especialment aquelles que, fins ara, en la majoria d'ocasions havien d'utilitzar Cal Soler. Es preveu que la sala estigui a punt a principi d'any, i, de manera progressiva, s'aniran fent millores segons la disponibilitat pressupostària.

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha volgut agrair públicament a la Colla de Geganters, a l'Esbart Dansaire i al Grup de Teatre Cul-i-Seu la seva col·laboració amb els treballs durant el cap de setmana i sobretot la seva predisposició per cedir espais que fins ara utilitzaven de forma exclusiva per poder guanyar la nova sala polivalent d'ús compartit.