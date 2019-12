Navàs enllesteix la reforma del Casal Sant Genís, que estrenarà divendres

Si no hi ha cap contratemps, Navàs posarà en servei aquest divendres la remodelació del Casal Sant Genís, transformat en un teatre i espai polivalent modern i adaptat a les noves necessitats. Ho farà acollint les representacions de Els Pastorets de l'escola Sant Josep, una de les activitats que ja hi havia programades per a aquestes dates, en el que serà una estrena del nou equipament, tot i que no una inauguració oficial, que es deixa per a després de les festes. I és que aquests dies encara hi ha operaris treballant-hi, ja que ha estat ara quan ha arribat una de les darreres peces de la remodelació: les butaques retràctils.

Tot i això, pot ser que la instal·lació del dispositiu per plegar-les i deixar la sala diàfana es deixi pendent per a després de les activitats d'aquest Nadal, el que no impedirà que es pugui utilitzar ja com a teatre amb el seu pati de butaques, que tindrà una capacitat per a un total de 238 persones.

Tot i que l'obra que ara s'està enllestint correspon a un projecte de remodelació i que exteriorment l'edifici no ha canviat de volumetria, el que s'hi ha fet és una rehabilitació integral, que n'ha canviat i modernitzat tota la fisonomia interior.

Se n'ha fet nova per complet la coberta, se n'han remodelat els diferents espais, mantenint la disposició de la sala teatral, s'han posat butaques noves amb un anivellament de la platea i la instal·lació de la graderia retractil, i se n'han renovat tots els elements tècnics (sonorització, il·luminació, climatització...), tret de la zona de tramoia.

El govern municipal va comprar el 2018 el casal -que disposa d'un teatre i el poble utilitza per a molts dels actes que s'hi celebren- per un import de 300.000 euros, que es pagaran de forma fraccionada i sense interessos de forma anual. L'Ajuntament ja va fer efectiu un primer pagament de 50.000 euros, el segon es va fer efectiu aquest any per un import de 40.000 i aleshores hi haurà set pagaments de 30.000 euros fins a l'any 2026.

El Casal Sant Genís és un equipament que molts dies es trobava a ple rendiment i amb la seva recuperació es pretén que el teixit social, cultural i educatiu el pugui utilitzar amb unes millors condicions.

A més, el fet de tenir-ne la propietat permet al consistori accedir a diferents subvencions per a la rehabilitació de l'immoble i per a una potenciació de la programació.