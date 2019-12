Navàs té sobre la taula tres opcions per a la construcció del nou institut

L'Ajuntament de Navàs té tres opcions sobre la taula per a la construcció de l'edifici del futur nou institut, que des de la seva creació està ubicat en barracons al costat del complex de piscines l'Eix. Segons van explicar l'alcalde, Salvador Busquets, i els regidors Genís Rovira i Marta Manubens en una reunió organitzada per l'AMPA de l'Institut Escola Sant Jordi, dues de les possibilitats passen per alçar el nou equipament en espais annexos de la mateixa escola (de manera que es plantejaria com una ampliació), però el consistori no tanca totalment la porta a la que va ser la primera idea, plantejada ja fa anys, de fer-lo en un terreny adjacent al Pavelló Blau, tot i que no és la que agrada la conselleria d'Ensenyament de la Generalitat.

Segons van concretar els representants de l'Ajuntament, actualment per part del departament hi ha sobre la taula una opció central que és la d'alçar el nou edifici al darrera de l'actual escola Sant Jordi, ocupant-ne un dels patis, mentre que descartara el terreny situat al costat del pavelló, del que en el seu moment l'Ajuntament ja en va fer cessió.

L'argument del departament, segons va l'explicar l'executiu local amb la reunió organitzada per l'AMPA, és que totes les noves construccions es projecten adossades a les escoles existents per facilitar el projecte educatiu del centre. L'equip de govern, però, va deixar clar que no tanquen cap opció (per tant, aquesta del costat del pavelló la manté oberta) i que, a més, està treballant per una tercera. En concret, aquesta passaria per arranjar la pista Sant Jordi (al costat del recinte de l'escola) per tal que, a sobre, s'hi pugui encabir el nou edifici. Aquesta, segons destaca el govern navassenc, seria una proposta que mantindria els patis. De tota manera, es va deixar clar que cal acabar de madurar-ho.

També es van explicar les propostes de finançament que ha fet el departament, sempre en espera que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat. Aquestes passen perquè l'Ajuntament assumeixi una part del cost de les obres o del seu projecte executiu, que seria retornat per la Generalitat mitjançant anualitats encara per determinar. Amb tot, però, es va deixar clar que estava en un estat molt primigeni.

L'actual institut, que està instal·lat en barracons, és en un terreny de titularitat privada per al qual es va negociar una cessió de deu anys. Aquest acord es va formalitzar a mitjan 2012 i, per tant, s'exhaureix d'aquí a tres anys, amb la qual cosa l'ampliació de l'escola no es podria allargar gaire en el temps. En aquest sentit, el consistori confia que en un parell d'anys el projecte pugui ser una realitat.

El centre públic de secundària de Navàs va néixer l'any 2011, després d'una llarga i tensa campa-nya de reivindicació, que va comportar fins i tot manifestacions i concentracions a l'escola. Va arrencar el curs 2011-2012 amb dues línies de primer d'ESO, que es van ubicar en un primer moment a l'edifici de l'escola municipal de música.

El curs següent, ja amb primer i segon d'ESO, es va traslladar, poc després d'iniciar-se el curs, a la ubicació actual, uns terrenys que hi ha situats al costat del complex de piscines l'Eix, on ha anat creixent amb barracons a mesura que anava guanyant cursos. Aquest és el novè.