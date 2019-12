El nucli antic d'Oló reviu el seu passat amb el pessebre vivent

El nucli antic de Santa Maria d'Oló es va transformar aquest cap de setmana en un gran escenari nadalenc per acollir la setena edició del peculiar Pessebre Vivent d'aquest municipi del Moianès. Més de 1.200 persones, veïnes del poble però en bona part vingudes de fora, van gaudir de les escenes que rememoraven el pessebre i també el passat olonenc i les seves tradicions en les dues jornades de representacions que es van fer dissabte i diumenge, sota l'organització dels veïns i veïnes de Dalt el poble.

Les escenes de caire nadalenc, amb la del naixement escenificació central, s'anaven entrellaçant amb estampes de la vida quotidiana dels avantpassats dels veïns i veïnes d'Oló. Tot plegat, embolcallat per l'encant del nucli històric del poble amb els carrers, places, patis i entrades de cases com a teló de fons. Enguany va adquirir un interès especial la plaça Major, on es recreava el mercat.

En conjunt, al pessebre s'hi podia veure com treballaven els terrissaires, els ferrers, els cistellers i els fusters. No hi va faltar tampoc un racó dedicat als herbolaris i algunes entrades de cases reproduïen imatges típiques com la d'un dinar de festa o un esmorzar de taverna.

Al final de la visita, els participants es podien omplir la panxa amb una bona llesca de pa torrat i botifarra a la vora del foc per fer-se passar el fred.

El pessebre va donar el tret de sortida als actes nadalencs que continuen dimenge que ve amb la Fira de Nadal amb parades de productes artesans i naturals, articles nadalencs, actuació infantil i cantada de nadales.