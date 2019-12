El PDeCAT al Bages fa una trobada amb el president nacional, David Bonvehí

El president del Partit Demòcrata, David Bonvehí, va ser el convidat de l'esmorzar organitzat aquest diumenge per l'equip del partit al Bages, encapçalat per Ivet Castaño com a presidenta comarcal. A la trobada hi van assistir més d'una seixantena de persones interessades a escoltar el líder de la formació política, l'endemà de la celebració d'un Consell Nacional en què s'havien pres uns acords de gran transcendència pel partit. Uns acords que marquen el full de ruta dels propers mesos amb l'objectiu de transitar cap a una única estructura sota el paraigües de Junts per Catalunya.