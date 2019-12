El PDeCAT escull nova presidenta de la secció local de Sant Vicenç

Esther Sánchez ha estat escollida nova presidenta local del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) a Sant Vicenç de Castellet, després d'una assemblea d'associats que ha tingut lloc aquest dilluns. Càrrec en el que agafa el relleu de Dani Mauriz.

El 2016. una vegada es va constituir el Partit Demòcrata, es van fer les primeres assemblees territorials per escollir el diferents caps locals i comarcals. L'any vinent, d'acord amb els estatuts, es faran noves eleccions per canviar o donar continuïtat a aquests lideratges.

La de dilluns va ser la primera renovació al Bages, en la que els punts principals de l'ordre del dia van ser la presentació i votació de l'única candidatura que es presentava a dirigir l'equip local del partit al municipi. L'obertura i presentació de l'acte va anar a càrrec del president local sortint, Dani Mauriz, i en va fer la cloenda la presidenta comarcal, Ivet Castaño. Finalment, es va procedir a la votació de la llista entre els associats del Partit Demòcrata al municipi, que van donar a la candidatura de Sánchez amb el 100% dels vots a favor.

Esther Sánchez viu a Sant Vicenç des de fa trenta anys. Vinculada al teixit comercial del poble, n'ha estat comerciant durant vuit anys i ha format part de la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Vicenç, com a membre de la junta i com a col.laboradora de l'entitat. Els darrers cinc anys s'ha dedicat a la gestió de l'empresa familiar, entre altres projectes. Es defineix com una persona inquieta i emprenedora, fet que la va empènyer també a donar el pas al món de la política, convertint-se en regidora de Comerç, Turisme, Participació Ciutadana i Dona-Igualtat a l'anterior mandat.