Bonpreu obre portes al centre de Sant Fruitós

Sant Fruitós compta des d'aquest dimecres amb un nou supermercat del grup Bonpreu, ubicat al centre del poble pendent de desenvolupar. Amb una superfície de vendes de 1.300 metres quadrats i amb 67 places d'aparcament al soterrani, s'ubica a un extrem del solar de l'antiga fàbrica Bertrand i Serra, a la confluència entre els carrers Jaume Balmes i Sallent.

Ja de bon matí, l'obertura de portes ha portat més moviment del que és habitual a l'entorn del supermercat, tant de vianants com també de vehicles que entraven i sortien del pàrquing per l'accés que s'ha habilitat amb l'obertura d'un nou vial per la part del darrere. Transcorre en paral·lel al carrer Sallent, i és de prioritat invertida (amb preferència per als vianants), de manera que les entrades i sortides es regulen amb un semàfor per intentar pacificar el màxim el trànsit. De fet, es tracta de la perllongació del carrer Monturiol, que travessa el solar, si bé aquest matí els operaris enllestien el tram final que l'ha d'únir amb el carrer Jacint Verdaguer (des de la boca del pàrquing), que mantenia barrat el pas

Les obres del nou supermercat, que dona feina a 36 persones, han tingut una inversió de 6,2 milions d'euros i han durat poc més de mig any. S'ha construït de manera sostenible i ecoficient, per tal que permeti estalviar el 35% del consum d'energia habitual d'un local comercial d'aquestes característiques i reduir un 40% les emissions de CO2 a l'atmosfera

Aquesta obra, juntament amb el nou vial, són el primer pas de cara a la futura urbanització del solar en el seu conjunt, amb una futura promoció d'habitatges, equipaments públics i una plaça central.