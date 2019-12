Sant Fruitós impulsa el sector de l'antiga Bertrand i Serra amb l'obertura d'un Bonpreu

Sant Fruitós de Bages té des d'ahir un nou supermercat del grup Bonpreu al centre del poble. La seva construcció, que ha durat poc més de mig any, ha estat el punt de partida de cara a la urbanització del sector que ocupava l'antiga fàbrica Bertrand i Serra, i que s'ha de completar amb habitatges, equipaments públics i una plaça central.

El nou supermercat, amb una superfície de vendes de 1.300 metres quadrats i 63 places d'aparcament al soterrani, s'ubica en un extrem de l'antic espai fabril, just a la confluència engre els carrers de Jaume Balmes i Sallent. Ja de bon matí, l'obertura de portes va portar més moviment del que és habitual en tot el seu entorn, tant de vianants com també de vehicles que entraven i sortien del pàrquing per l'accés que s'ha habilitat amb l'obertura d'un nou vial per la part del darrere. Transcorre en paral·lel al carrer Sallent, i és de prioritat invertida (amb preferència per als vianants), de manera que les entrades i sortides es regulen amb un semàfor per intentar pacificar el trànsit. Es tracta de la prolongació del carrer Monturiol, que travessa el solar, si bé ahir al matí els operaris encara treballaven en el tram final que l'ha d'unir amb el carrer Jacint Verdaguer (des de la boca del pàrquing), i això en mantenia barrat el pas.

Les obres del nou supermercat, que dona feina a 36 persones, han tingut una inversió de 6,2 milions d'euros, i juntament amb les del nou vial són la llavor de cara al futur desenvolupament del sector, que havia quedat buit i en desús des de l'enderroc de les antigues naus tret d'una part que s'aprofitava com a aparcament (i que es continuarà mantenint fins que no s'urbanitzi).

En conjunt, el recinte té més de 5.000 metres quadrats, més de la meitat pendents de desenvolupar després de la construcció del supermercat. L'Ajuntament treballa amb la idea de destinar-ne una part a habitatge protegit i a equipament públic, amb un edifici de tres plantes que reservaria els baixos per a un nou esplai per a la gent gran. A la part central es construirà una plaça.