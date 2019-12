Sant Joan reclama a Educació mantenir les 5 línies de P3

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada reclama al departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que mantingui les cinc línies de P3 que hi ha a les tres escoles públiques del municipi, després que el curs passat perillés un dels grups-classe d'aquest nivell a l'escola Joncadella. En aquest sentit, el consistori aprovava ahir al vespre una moció que, de manera preventiva, insta al govern a mantenir l'oferta actual i defensa una «educació pública de qualitat».

Actualment, Sant Joan de Vilatorrada té dues línies de P3 a l'escola Joncadella, dues més a Ametllers i una a Collbaix. A l'inici del curs 2018-2019, el Departament d'Educació va informar a l'escola Joncadella del tancament d'una línia de P3 degut a la baixada de natalitat al municipi. Després de la implicació de tota la comunitat educativa, el Departament va fer l'aposta d'esperar a les preinscripcions, on va quedar palesa la necessitat de mantenir les dues línies en el centre.

La regidora d'Educació, Èlia Tortolero, assegura que, tot i que en aquests moments no hi ha cap proposta sobre la taula, de cara al mes de gener tenen una reunió amb el departament i, davant la possibilitat que es torni a repetir la situació del curs anterior, l'Ajuntament de Sant Joan s'ha volgut «avançar». A banda de fer arribar una carta als Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, l'equip de govern d'Alternativa per Sant Joan i el PSC ha elaborat una moció a la qual s'han adherit la resta de formacions amb representació al ple municipal (Junts, ERC, Compromís amb Sant Joan i Ciutadans) de manera que «tot el consistori anem a la una», diu Tortolero.

A banda de mantenir els cinc grups, l'Ajuntament demana al departament «que valori el fet de poder tenir aules amb ràtios més baixes i, per tant, oferir una educació de més qualitat i equitativa». En la mateixa línia, li sol·licita que abans de prendre cap decisió esperi a la preinscripció, ofertant a les famílies les cinc línies actuals «que segur que s'ompliran i seria una pena pedre'n una», afirma la regidora.

L'Ajuntament de Sant Joan apunta el risc que hi ha si el departament es basa en registres numèrics de la natalitat del municipi. En aquest sentit, demana també que es tingui en compte que els tres centres tenen alumnat provinent de Manresa i d'altres municipis i que, per tant, no consten en el padró municipal. Segons la regidora d'Educació també s'ha de tenir en compte la matrícula viva durant el curs que, en el supòsit que es tanqués una línia, «no tindríem capacitat per absorvir-la».

La moció aprovada destaca també que Sant Joan, que només té escoles públiques, «és un municipi de referència equant a educació pública, amb centres educatius innovadors i de qualitat». Davant aquesta aposta per l'educació publica, Èlia Tortolero considera que si tenim una baixada demogràfica «és una oportunitat per tenir ràtios més baixes».

Per la seva banda, Compromís amb Sant Joan, que l'any passat va presentar una moció en la mateixa línia que també van secundar totes les formacions, proposa que en la propera reunió del Consell Escolar Municipal també es fixi un posicionament al respecte. «Creiem que sent una qüestió de poble cal que sigui no només una reivindicació de l'Ajuntament si no del conjunt de la comunitat educativa», apunta el cap del grup municipal, Albert Marañón. A banda de defensar les cinc línies i baixar les ràtios aposta per polítiques d'habitatge perquè els joves es quedin al municipi i, en conseqüència, no baixi la natalitat.