Navarcles celebrarà demà la Fira Tió i estrenarà marxandatge

El municipi de Navarcles s'endinsa de ple demà, dissabte, en el Nadal amb la Fira Tió, que omplirà el poble d'activitats i li servirà per estrenar un marxandatge propi, amb l'objectiu d'incentivar les vendes durant aquestes festes. Es tracta d'una bossa de mà i d'un coll fets de cotó natural de proximitat i amb il·lustracions de l'artista navarclí Osiris.

La Fira del Tió començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 7 de la tarda, i inclourà parades d'artistes i artesans locals, i també un tió gegant que tothom podrà fer cagar. D'altra banda, durant el matí i cada vint minuts hi haurà un espectacle infantil que mostrarà la màgia de Nadal, amb un iglú gegant, follets i neu de confeti. També es farà un taller infantil de boles de neu, un contacontes familiar i una exhibició de ball.

Ja a la tarda, es farà un taller de tions en miniatura, i a 2/4 de 6, un concert de Nadal amb la Coral Ginesta de l'Esplai Navarclí.

Tot plegat, s'acompanyarà amb el nou marxandatge que navarclins i visitants podran adquirir per 8 euros la bossa i 11 el coll, als establiments Ca l'Agustí, Hostal Baviera, Nou Burjons, L'Estanc, Drac Viatges, Ca La Dolors, Cal Calderí, El Caliu, Quinart i la Cistella de l'Espígol.

La Fira del Tió de Navarcles, el marxandatge i l'enllumenat de Nadal, que aquest any s'ha ampliat, són els tres projectes que s'han posat en marxa des de la regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Navarcles per reactivar l'economia local, i de cara al proper 2020 hi ha prevista l'edició d'una guia comercial i de serveis. El lema escollit per a la promoció comercial d'aquestes festes és «Per Nadal, regala Navarcles».