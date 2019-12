Sant Fruitós aprova un pressupost a l'alça i amb una forta inversió en equipaments

Sant Fruitós de Bages veurà incrementat en un 8,8 % el pressupost per al 2020, que s'enfila fins als 11.720.346 euros, i que reforcen especialment el capítol d'inversions amb una despesa superior als 2,7 milions (un 24,3 % més que l'any passat).

Els nous comptes es van aprovar per la mínima en un ple dijous al vespre, que va tenir l'absència de dos regidors, un del govern i un altre dels republicans, a l'oposició. Tanmateix, el govern en minoria de GfP en va tenir prou amb els seus cinc vots per tirar endavant amb la proposta, gràcies a l'abstenció de Junts per Sant Fruitós i del PSC, mentre que els dos que hi havia d'ERC hi van votar en contra. Un resultat «satisfactori» tenint en compte la correlació de forces, i que arribava després de cinc reunions entre tots els grups. Tanmateix, «no entenem per què amb el mateix tracte i havent incorporat propostes de l'oposició, alguns grups s'han abstingut i altres hi han votat en contra», segons ha apuntat el regidor de Serveis Econòmics, Xavier Racero.



El pavelló, el casal i el polígon



El pressupost augmenta en 947.135 euros, més de la meitat dels quals s'inclouen en el capítol d'inversions. En concret, són 543.519 euros més, destinats bàsicament a la construcció i millora d'equipaments, i també a urbanisme i infraestructures.

El gros de les partides servirà per a l'inici de les obres del nou pavelló (803.000 euros per al 2020) i la urbanització de l'avinguda entre els dos pavellons (de 342.060 euros més). Pel seu volum econòmic, també destaquen els 513.168 euros per començar a executar el casal d'entitats; els 408.381 euros per a actuacions diverses als polígons, que inclouen la instal·lació de càmeres de seguretat, reasfaltatge o clavegueram; o els 111.905 euros que es destinaran a la segona fase de reforma del museu, i que afectarà la primera planta de l'edifici de Cal Casajuana. Així mateix, i a banda de partides menors, se'n preveuen 38 més d'un sol euro, si bé ja se'n sap el cost global «que ara no no ens han cabut al pressupost, però que s'activaran amb la liquidació dels comptes del 2019».

Més enllà de les inversions, també hi ha un augment del capítol de personal que, entre altres coses vindrà donat per un reforç de la policia local, i també per la posada en marxa d'un servei amb dos agents cívics que vetllaran per la bona convivència al municipi. En canvi, es redueix la despesa del capítol de béns i serveis.



Es preveu reduir l'endeutament



Pel que fa a l'endeutament, d'entrada s'ha considerat un increment que l'elevaria fins als 2.144.000 euros, si bé «és una previsió inicial que, per l'experiència d'exercicis anteriors acaba anant a la baixa», apunta Racero. I és que, d'una banda, el pressupost «mai no s'executa al 100 %», i de l'altra aquesta previsió a l'alça es preveu contrarestar «amb el romanent de tresoreria lliure» que es coneixerà tan bon punt es tanquin els comptes de l'exercici del 2019.

En aquest sentit, Racero calcula que el 2019 es tancarà amb un endeutament inferior al 13,69 %, que és el que hi havia en finalitzar el 2018, «quan el límit legal està fixat al 75 %». A més, puntualitza que es tracta d'un deute contret amb l'administració i amb banca pública, després que s'ha fet front a tot el crèdit privat.