Renfe fa efectiu avui el tall del servei a la línia del Bages

Adif farà efectiu a partir d'avui el tall a l'entrada a Barcelona de les línies de Renfe que connecten el Bages (R4) i la Cerdanya (R3) amb l'àrea metropolitana. I és que des d'aquest dissabte i fins al diumenge 5 de gener el pas dels trens quedarà interromput entre les estacions de Sant Andreu Arenal i Arc de Triomf, com a conseqüència de les obres de construcció dels túnels viaris de la plaça de les Glòries. Tal com ja va informar aquest diari quan es van anunciar les dates d'aquests treballs i la seva afectació, Rodalies implantarà mesures de transport alternatiu, tot i que es calcula que es produirà un increment d'uns 15 minuts de mitjana del temps de viatge respecte al trajecte actual. Cal recordar que des de Manresa fins al centre de Barcelona (estació de plaça de Catalunya) la mitjana de la trentena de trajectes actuals se situa per damunt dels 75 minuts.

En concret, per donar alternatives es reforçarà el servei de l'L1 de Metro (l'estació de Fabra i Puig d'aquesta línia coincideix amb la de Sant Andreu de Renfe) i, alhora, s'habilitarà un bus llançadora entre aquesta estació de Sant Andreu Arenal i les de la Sagrera i Clot Aragó.

Aquest servei de bus de reforç es prestarà diàriament en dues franges horàries. Serà entre les 6 i les 10 del matí, i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre, amb busos articulats de TMB i una freqüència de pas de 7-8 minuts.

Fonts de Transports Metropolitans de Barcelona van assegurar que si es posa de manifest que fos necessari allargar els horaris de bus llançadora ja es valoraria sobre la marxa.

Aquests dos mitjans de transport alternatius –el metro L1 i el bus llançadora– serviran principalment per als usuaris de les línies R4 Nord (Barcelona-Manresa) i R3 (l'Hospitalet-Vic-Puigcerdà).