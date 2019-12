Sant Salvador farà demà portes obertes al futur casal de joves del poble

Sant Salvador de Guardiola ha organitzat per a demà, diumenge, una jornada de portes obertes per presentar el nou Casal de Joves del municipi. Es tracta d'un espai pensat per al jovent, ara mateix encara en construcció, i l'acte de demà pretén recollir propostes per al Proper Pla Local de Joventut, per triar el nom del nou casal i possibles activitats per programar l'any vinent. La cita, oberta a tothom, és a les 5 de la tarda, i inclourà partits de ping-pong. Per celebrar la construcció del nou espai, a les 7 de la tarda es farà un berenar-sopar.