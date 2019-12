Sant Salvador obre noves franges de protecció forestal

L'Ajuntament de Sant Salvador està realitzant les franges forestals de protecció contra incendis a les urbanitzacions del Graell i de Ca l'Esteve gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona que cobreix un 95% dels costos globals. Segons fonts municipals, actualment els treballs forestals ja estan al 50% de la seva finalització, i en el cas del Graell a final d'any estarà finalitzat del tot. En el cas de Ca l'Esteve, a causa d'haver estat impossible contactar amb alguns dels propietaris, l'obra s'allargarà uns mesos del 2020. L'Ajuntament demana als propietaris de Ca l'Esteve que encara no han signat les autoritzacions per accedir a les seves finques que es posin en contacte amb l'Ajuntament, ja que sense la seva autorització l'execució de les franges no es pot fer. El consistori remarca que ha hagut d'abocar tots els mitjans necessaris per poder realitzar tots els tràmits i moviments, «als quals estan obligats els propietaris de forma subsidiària».