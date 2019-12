Súria busca el consens social per triar el nou model de recollida selectiva

L'Ajuntament de Súria valorarà diferents alternatives per a la millora del sistema de recollida selectiva al municipi. Tot i que l'anterior govern havia apostat per implantar el porta a porta, que estava encallat en l'adjudicació del servei, el nou executiu del PSC i el GIIS no descarta aquesta opció, però estudia altres alternatives tenint en compte «l'eficiència, el cost econòmic i el consens social». En aquest procés el consistori assegura que tindrà en compte l'opinió del Consell Municipal de Medi Ambient i de les entitats veïnals, comercials i econòmiques de la vila.

El regidor de Medi Ambient, Pere Requena, assegura que la recollida selectiva és un dels «projectes estratègics del municipi» i, per aquest motiu, considera que la decisió ha de ser «col·laborativa de tot el poble i s'ha de buscar el màxim consens possible». Per tal de definir el futur model, el consistori ha encarregat dos estudis que permetin valorar diferents opcions i, per ara, «no es descarta cap model de gestió».

El sistema de recollida porta a porta, que havia començat a impulsar fa un parell d'anys l'anterior govern però que es va encallar en l'adjudicació del servei, serà una de les opcions que es valoraran, però no serà l'única. Segons Requena, els estudis sobre aquest sistema constaten que potser no seria «un model òptim» per a un poble amb les característiques de Súria tenint en compte l'orografia, amb molts pendents, i les diferents tipologies de carrer existents a la vila, alguns de molt estrets.

De totes maneres, el porta a porta no es descarta del tot perquè també hi hauria la possibilitat de fer un model mixt, que combinés sistemes diferents depenent del sector del municipi, sempre que hi hagi «el màxim consens» entre la població. L'Ajuntament espera a tenir sobre la taula tots els informes, amb els costos i els beneficis de cada model, per prendre una decisió.

Mentre es desenvolupa aquest procés de valoració, el consistori assegura que seguirà vetllant pel bon funcionament de l'actual sistema de recollida selectiva i per resoldre els problemes existents. Segons Requena, el que es farà ara és «optimitzar la recollida i la neteja» i una campanya de sensibilització per millorar el reciclatge i reduir la producció de residus.

Súria tenia previst posar en marxa el porta a porta a principi del 2018, però la seva implantació es va anar endarrerint a causa dels recursos presentats per dues de les empreses que optaven al concurs d'adjudicació, convocat per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener. Un cop es va emetre la resolució, la mancomunitat va haver de reiniciar la tramitació del procés. Això va obligar el consistori a ajornar la implantació del nou model de recollida de residus. Les eleccions municipals van portar un canvi de govern al municipi, que aposta per estudiar diferents models i consensuar-los amb la població abans de triar una opció o una altra.

Actualment, a la comarca del Bages hi ha cinc municipis que fan el porta a porta (Santpedor, Artés, Navàs, Navarcles i Avinyó), mentre que Balsareny, Rajadell i dos nuclis de Sant Fruitós han optat per una prova pilot que és alternativa a aquest sistema amb contenidors tancats on l'usuari s'identifica amb una targeta.