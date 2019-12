El Cagatió popular de Sant Vicenç arriba als 30 anys amb una salut de ferro

En l'any que la festa ha complert 30 anys de la seva creació, el Cagatió popular de Sant Vicenç de Castellet ha posat de manifest aquest diumenge la seva fortalesa. Més de mig miler de nens i nenes han desfilat, un per un complint el protocol de cantar i picar, per davant del vell tronc per endur-se una bossa carregada de llaminadures.

Una festa que per moments ha omplert la plaça de l'Ajuntament, malgrat en l'arrencada ha hagut de conviure amb una fina pluja, que finalment no ha anat a més i ha permès seguir tot el ritual que marca aquesta celebració per escalfar prèviament el tió, i després per fer-lo descarregar en una desfilada d'infants que es perllonga al llarg d'una hora.

Així, aquest veterà Cagatió popular ha seguit les pautes tradicionals que des de fa anys té marcades. Ha arrencat amb la cercavila que encapçalen el Nen i la Nena, gegantons de la Colla de Geganters de Sant Vicenç, i que porta fins a la plaça de l'Ajuntament els infants de l'Esbart Dansaire i de l'Associació Musical Castellet, que posteriorment tenen protagonisme a la plaça.

Un cop allà, s'ha donat el senyal per a l'arribada dels singulars personatges d'aquesta festa santvicentina, els tioners, encarregats de triar el tió més adequat i dur-lo fins a la plaça dalt d'un carro.

Ja amb el tronc present, s'han iniciat els actes tradicionals: una escena del pessebre vivent a càrrec dels nens i nenes de l'Associació Musical Castellet i les danses de l'Esbart Dansaire Santvicentí. Amb aquests passos fets, s'ha passat a comprovar si la plaça coneixia la cançó per fer cagar el tió, i s'ha fet la prova definitiva amb els gegantons picant el vell tronc. Constatat que ja estava prou calent, s'ha traslladat a un altre punt de la plaça per començar la desfilada d'infants per fer-lo descarregar.

El protagonisme de la festa ha passat llavors a mans del grup d'animació La Sals dels Mars, que ha fet ballar i moure's els qui eren a la plaça. Com també és tradició, no ha faltat el brou calent, cuinat amb brasa a la mateixa plaça per l'entitat Ceps i Manduca, per combatre un fred que enguany s'hi ha notat poc.

El Cagatió popular culminava una jornada de Fira de Nadal a Sant Vicenç, amb parades i activitats als carrers més comercials.

Els actes de Nadal continuaran els propers dies a Sant Vicenç de Castellet amb el Parc de Nadal els dies 27 i 28, els Pastorets diumenge de la setmana vinent, la revetlla de Cap d'Any al Pavelló Municipal amb el grup de versions Zapping i la cavalcada de Reis la nit del 5 de gener.